Cristiano Ronaldo a déçu face à la République démocratique du Congo et divise le monde du football. Le Portugal doit-il reléguer sa superstar sur le banc? Un journaliste portugais donne son avis pour Blick.

«Il est temps de partir et de laisser la place aux jeunes»

«Il est temps de partir et de laisser la place aux jeunes»

Björn Lindroos

Il râle, il peste, il grogne. C'était presque pénible de voir Cristiano Ronaldo lors du match d'ouverture de la Coupe du monde des Portugais contre la République démocratique du Congo (1-1). La superstar n’a rien réussi, il n’a pas réussi à tirer une seule fois au but. L’ancien meilleur buteur d'une génération a-t-il définitivement dépassé son apogée?

Sur les réseaux sociaux, c’est une fois de plus l’un des sujets les plus brûlants autour de la Coupe du monde. D’autant plus que le rival de toujours de CR7, Lionel Messi, a débuté le tournoi avec cinq buts. Pendant ce temps, ça ne fonctionne pas pour Ronaldo. «Si le Portugal veut vraiment remporter la Coupe du monde, je pense qu’il va falloir avoir une discussion difficile. Le temps rattrape tous les joueurs, quel que soit leur niveau», a récemment déclaré l'analyste et ancien joueur Jamie Carragher.

Des doutes également au Portugal

Même dans son pays, Cristiano Ronaldo fait désormais l’objet de regards critiques. João Pimpim, journaliste au quotidien sportif portugais «A Bola», confie à Blick: «Beaucoup de Portugais lui sont reconnaissants pour ce qu’il a accompli. Mais ils estiment qu’il est désormais temps pour lui de partir et de laisser la place à des joueurs plus jeunes.»

Pour le journaliste, Ronaldo a toutefois toujours sa place dans le onze de départ: «Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Il reste le meilleur buteur portugais.» D’autre part, les alternatives ne sont pas forcément meilleures à ses yeux: «Gonçalo Ramos peut jouer à son poste. Mais il n’est même pas titulaire dans son club, le PSG. Il est donc difficile de le faire jouer à la place de Ronaldo.»

Une autre possibilité, qui fait actuellement l'objet d'un vif débat au Portugal, serait de jouer avec un faux numéro 9 plutôt qu'avec un véritable attaquant. «João Félix, Rafael Leão ou Pedro Neto pourraient évoluer à ce poste», détaille João Pimpim.

«Je ne pense pas que Roberto Martinez ait peur»

Mais une relégation de Ronaldo sur le banc ne risquerait-elle pas de semer encore plus le trouble dans le camp portugais? Selon la légende anglaise Alan Shearer, l’entraîneur Roberto Martinez n’oserait de toute façon pas écarter la superstar: «Je me demande même si Martinez a le droit de lui parler et de le remplacer – Cristiano est tellement puissant. S’il n’est pas prêt à comprendre qu’il ne peut pas jouer toutes les minutes, cela ne marchera pas», a-t-il déclaré à Betfair.

Le journaliste João Pimpim, qui suit de près l’équipe portugaise aux États-Unis, contredit l’Anglais. «Je ne crois absolument pas qu’un entraîneur aussi expérimenté que Roberto Martinez ait peur de Ronaldo. Il le considère comme le meilleur choix. En interne aussi, je n’entends que des commentaires positifs à propos du sélectionneur.»

À l’entraînement, Cristiano Ronaldo reste l’un des joueurs les plus en forme. «C’est incroyable, à 41 ans», commente le journaliste portugais à propos de l’intensité des entraînements de la superstar.

Mais les bonnes performances à l'entraînement ne servent plus à rien à Ronaldo désormais. Car le joueur d'Al-Nassr doit faire ses preuves sur le terrain s'il veut faire taire les voix critiques qui s'élèvent contre lui. La prochaine occasion se présentera ce mardi soir, lorsque le Portugal affrontera l'Ouzbékistan.