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Le flou est total
Le show de la mi-temps de la finale va-t-il durer 30 minutes?

Le 19 juillet prochain, la finale de la Coupe du monde aura le droit à son show à la mi-temps. Mais la durée de celui-ci est encore flou. Selon des rumeurs, il pourrait durer jusqu'à 30 minutes.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
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Shakira était déjà présente lors de l'ouverture du tournoi.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

La FIFA l'a déjà confirmé: le 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey, la finale du Mondial 2026 proposera le tout premier show de mi-temps de l'histoire de la compétition. Coup d'envoi à 15h00 heure de New York, soit 21h00 en Suisse: la pause spectacle suivra donc aux alentours de 22h00. Au programme, un line-up à faire pâlir le Super Bowl: Madonna, Shakira et BTS, sous la houlette de Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Le tout est produit par l'ONG Global Citizen, au profit de son fonds pour l'éducation qui vise les 100 millions de dollars.

Shakira n'en est pas à son coup d'essai: la chanteuse de «Waka Waka» connaît la planète foot par cœur. Égérie avec son tube en Afrique du Sud en 2010, elle était également présente lors de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2026, au stade Azteca de Mexico City.

Combien de temps?

Reste la question qui agace les puristes: combien de temps va durer cette pause? Rien d'officiel côté FIFA. Le règlement plafonne la mi-temps à 15 minutes, et le show lui-même tournerait autour de 11 minutes. Mais en 2025, lors de la finale du Mondial des clubs entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, l'entracte avait duré jusqu'à 25 minutes environ. De quoi nourrir les rumeurs d'une pause proche de la demi-heure.

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Le pire, c'est que personne n'arrive encore à avoir une réponse précise de la part de la FIFA. Selon le «Guardian», plusieurs détenteurs de droits ont tenté d'en savoir plus, mais la réponse de l'organisation a toujours été floue.

Alors, tout le monde ne compte pas diffuser le spectacle. Selon le magazine «Time», la BBC et ITV envisageraient de zapper le show en direct pour conserver leurs analyses, le concert n'étant alors visible que sur leurs plateformes numériques.

Cette situation a de quoi relancer le débat sur «l'américanisation» du football, ce sport où la pause servait jusqu'ici surtout à souffler. En 2022 au Qatar, la finale avait réuni 1,5 milliard de téléspectateurs: un record que 2026 promet de pulvériser. Du côté de la FIFA, l'ambition est assumée: rivaliser avec la mi-temps du Super Bowl, devenue un événement planétaire à part entière. Reste à voir si les amateurs de foot à l'ancienne suivront.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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