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Fausse modestie pour Erling Haaland?
«La France va probablement nous battre et gagner le tournoi»

Interrogé après la victoire face au Sénégal sur l'affrontement à venir avec la France, Erling Haaland a été sincère. Selon lui, la Norvège va perdre lors du dernier match du groupe, face aux Bleus.
Publié: 10:11 heures
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
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Erling Haaland et la Norvège ont battu le Sénégal lundi.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Fausse modestie? Bluff? Sincérité? L'interview d'après-match d'Erling Haaland était en tout cas déconcertante du côté de New York. Quelques minutes plus tôt, le Norvégien et sa sélection étaient parvenus à battre le Sénégal, notamment grâce à un doublé de l'attaquant de Manchester City (3-2). Un deuxième succès pour les Vikings synonyme de qualification pour les 16es de finale, eux qui avaient déjà facilement vaincu l'Irak en ouverture de tournoi (4-1).

Cela signifie que la dernière rencontre du groupe, vencredi face à la France, sera déterminante pour la première place du groupe. Une victoire et les Norvégiens termineront premiers de leur groupe I. Un match nul ou une défaite et ce sont les Bleus qui joueront à New York leur 16es de finale.

Sur la Fox et après la rencontre face au Sénégal, Erling Haaland a été interrogé sur l'affrontement à venir avec les Français. «Honnêtement, je m'en fous un peu, a répondu la star de City. On s'est qualifié et c'est incroyable.»

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Et le Scandinave a décidé de ne pas en rester là lors de l'interview. «Ils vont probablement nous battre et remporter le tournoi», a-t-il balancé, sourire aux lèvres. Sur le papier, il a raison. Mais nul doute que, au vu des performances des Norvégiens depuis plusieurs mois, il ne va pas falloir les enterrer tout de suite.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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