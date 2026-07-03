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Surprise face à l'Argentine?
«Bubista», Vozinha et la diaspora, les trois clés de la réussite du Cap-Vert

Porté par sa diaspora, son gardien Vozinha et son sélectionneur «Bubista», le Cap-Vert brille pour sa première Coupe du monde. Les Requins Bleus affrontent l'Argentine en seizièmes de finale, pour une nouvelle surprise?
Publié: 21:54 heures
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«Bubista» porté en triomphe après la qualification historique du Cap-Vert pour les seizièmes de finale.
Photo: imago/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Des joueurs issus de la diaspora, un sélectionneur fédérateur et un gardien propulsé sur le devant de la scène à 40 ans: trois choses à savoir sur le Cap-Vert, surprise du Mondial, opposé à l'Argentine, tenante du titre, en 16e de finale.

La diaspora, un vivier

Indépendant depuis 1975 après cinq siècles d'histoire coloniale portugaise, le petit archipel lusophone (4033 km2, 525'000 habitants) situé au large des côtes sénégalaises peut compter sur une influente diaspora disséminée sur le continent européen et tout autour du globe. La population cap-verdienne résidant à l'étranger, estimée entre 700'000 et 800.000 ressortissants, est ainsi largement supérieure à celle vivant sur le territoire national.

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Si la plupart des cadres de la sélection sont nés dans l'archipel, comme le gardien Vozinha ou le capitaine Ryan Mendes, le Cap-Vert s'appuie sur douze joueurs nés à l'étranger. Les défenseurs Logan Costa et Steven Moreira, ainsi que l'ailier Willy Semedo, tous trois nés près de Paris. Cinq de leurs coéquipiers, eux, ont vu le jour à Rotterdam aux Pays-Bas, tandis que deux autres sont originaires du Portugal. Le défenseur Roberto Lopes vit lui à Dublin et ne parlait pas un mot de portugais avant d'être sollicité par la sélection.

«Bubista», le guide

Ancien capitaine de la sélection nationale, dont il a porté le maillot de 1991 à 2005, Pedro Leitao Brito (56 ans) dit «Bubista», du nom créole de son île natale de Boa Vista, est l'homme qui a guidé les Requins bleus à leur première Coupe du monde. Un «rêve» exaucé pour l'ex-défenseur devenu sélectionneur en 2020, qui s'était pris de passion pour le football en 1982 lors du Mondial en Espagne.

«À cette époque, il n'y avait qu'un seul téléviseur dans mon village (Povoaçao Velha), et il était pris d'assaut. J'avais été particulièrement marqué par l'Allemand Lothar Matthäus et deux joueurs brésiliens, Eder et Falcao», avait-il expliqué sur le site internet de la Fifa, en amont du Mondial 2026.

Invaincue lors de ses trois matches de poule, avec trois nuls dont un face à l'Espagne (0-0), championne d'Europe, la sélection insulaire avait auparavant réussi une performance notable sous la houlette de «Bubista» en se hissant en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2023, égalant ainsi son meilleur résultat dans la compétition continentale.

Vozinha, le rempart

Gardien sans club à l'issue de son contrat à Chaves en deuxième division portugaise, Josimar José Évora Dias, dit «Vozinha», a été propulsé sous le feu des projecteurs à 40 ans. Il s'est mué en véritable héros lors du match inaugural de son équipe face à la Roja en repoussant sept tentatives espagnoles, avant de fondre en larmes au coup de sifflet final.

«J'ai pleuré parce que j'ai grandi avec mes grands-parents et malheureusement ils sont décédés il y a quelques années. Ils ont tout fait pour moi et ils n'étaient pas là. Ma mère aussi n'a pas pu venir à cause du visa», avait-t-il expliqué, en indiquant n'avoir pas «réussi à réunir à temps l'argent suffisant» pour lui permettre de le rejoindre aux États-Unis. Problème depuis résolu, grâce à l'exposition médiatique dont il a bénéficié.

Plus fou encore, alors qu'il comptait à peine 50'000 abonnés sur Instagram avant le début de la compétition, Vozinha est désormais suivi par plus de 17,5 millions d'utilisateurs... soit 33 fois la population du Cap-Vert!


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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