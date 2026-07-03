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Il est 5h, la Suisse s'éveille
«Avec le dentifrice, la première gorgée de bière piquait»

Ce vendredi matin, ils étaient environ 1500 à soutenir l'équipe de Suisse à la Woodball Arena de Bulle. Avec une victoire à la clé, l'ambiance était à la fête, malgré quelques cernes apparentes. Reportage sur place.
Publié: 12:34 heures
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Joshua (2e depuis la droite) et ses amis étaient présents à Bulle pour soutenir la Suisse.
Photo: DR
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Matthias DavetJournaliste Blick

Dans sa chanson, Jacques Dutronc décrit un Paris qui s'éveille, à 5 heures du matin. Ce vendredi, une bonne partie de la Suisse a mis son alarme un poil plus tôt pour être, justement, devant un téléviseur pour vivre le 16e de finale de la Nati face à l'Algérie.

A 4h40, la queue est déjà impressionnante devant la Woodball Arena de Bulle. La fan zone va ouvrir ses portes dans quelques minutes et les dizaines de personnes vont tenter de trouver les meilleures places sur les copeaux. Pour certains, «le café est dans les tasses». Pour d'autres, c'est plutôt pichet de bière.

La file était longue à 4h40.
Photo: DR

C'est le cas de ce groupe d'amis, dont Joshua est le porte-parole pour l'occasion. «Ça nous met en jambe», promet-il, le contenant de la marque Cardinal devant lui. Mais tout de même, la première gorgée n'était-elle pas plus rude que les suivantes? «Avec le dentifrice, elle piquait un peu», rigole le Fribourgeois.

Des organisateurs surpris en bien

Du côté de la fan zone mise en place par Globull, il y avait de tout. Certains étaient clairement en after des Rencontres des Jeunesses Gruyériennes et heureusement que leurs lunettes hyper vitesse cachaient leurs yeux. On ne mettrait pas une pièce sur le fait qu'ils aient tous vu l'ouverture du score de Breel Embolo ou le 2-0 de Dan Ndoye.

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D'autres, plus calmes, se réveillaient à peine. Pour adoucir le réveil, cuchaule, petit chocolat, morceau de gruyère, jus d'orange et café froid étaient à disposition… au début de la matinée. Rapidement, les organisateurs ont liquidé les 400 portions de petit-déjeuner.

Le Red Bull n'était pas inclus dans la formule petit-déjeuner.
Photo: DR

Car oui, la Woodball Arena avait quasi fait le plein pour ce match aux aurores. «J'ai clairement été surpris en bien, se réjouit André Guerra, codirecteur de Globull. Quand la Suisse a battu le Canada, on trouvait dommage de devoir organiser ça à 5h du matin. Je m'attendais à 500 personnes. On était plutôt 1500.»

Avec des robes de chambre

Parmi les lève-tôt, il y avait Thibaud et Angélique. Le couple est même tombé du lit, puisqu'ils n'ont pas pris le temps de retirer leurs robes de chambre avant de débarquer à Bulle. «On a bu des verres cette semaine et on s'est dit que c'était l'occasion de faire quelque chose», appuie Angélique. «On voit beaucoup de gens déguisés dans les stades et on s'est dit: 'Pourquoi ne pas faire pareil à Bulle?'»

Thibaud et Angélique ont sorti la robe de chambre.
Photo: DR

S'ils avouent que les «dix premières minutes ont piqué», Thibaud et Angélique ne regrettent pas du tout leur décision d'être venus dans la fan zone fribourgeoise. Il faut dire que la victoire de la Suisse a aidé. Et, comme elle est arrivée avant d'éventuelles prolongations, cela a bien arrangé l'homme qui devait être à son travail à 7h25, à la Fondation Clos Fleuri.

Rendez-vous mardi, à 22h

Dans l'ensemble, la matinée a donc été un succès pour tout le monde: la Nati, les spectateurs et les organisateurs. Maintenant, il faut enchaîner. Soit avec une journée de travail, soit avec un peu de repos.

Car mardi, à 22h, de nombreuses personnes seront de retour à la Woodball Arena de Bulle pour suivre le huitième de finale de la Suisse. L'horaire est un peu plus propice à la fête et il se peut que quelques berlingots de jus d'orange soient remplacés par de la suze et du Coca. A consommer avec modération, évidemment.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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