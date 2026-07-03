«Avec le dentifrice, la première gorgée de bière piquait»

Ce vendredi matin, ils étaient environ 1500 à soutenir l'équipe de Suisse à la Woodball Arena de Bulle. Avec une victoire à la clé, l'ambiance était à la fête, malgré quelques cernes apparentes. Reportage sur place.

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans sa chanson, Jacques Dutronc décrit un Paris qui s'éveille, à 5 heures du matin. Ce vendredi, une bonne partie de la Suisse a mis son alarme un poil plus tôt pour être, justement, devant un téléviseur pour vivre le 16e de finale de la Nati face à l'Algérie.

A 4h40, la queue est déjà impressionnante devant la Woodball Arena de Bulle. La fan zone va ouvrir ses portes dans quelques minutes et les dizaines de personnes vont tenter de trouver les meilleures places sur les copeaux. Pour certains, «le café est dans les tasses». Pour d'autres, c'est plutôt pichet de bière.

C'est le cas de ce groupe d'amis, dont Joshua est le porte-parole pour l'occasion. «Ça nous met en jambe», promet-il, le contenant de la marque Cardinal devant lui. Mais tout de même, la première gorgée n'était-elle pas plus rude que les suivantes? «Avec le dentifrice, elle piquait un peu», rigole le Fribourgeois.

Des organisateurs surpris en bien

Du côté de la fan zone mise en place par Globull, il y avait de tout. Certains étaient clairement en after des Rencontres des Jeunesses Gruyériennes et heureusement que leurs lunettes hyper vitesse cachaient leurs yeux. On ne mettrait pas une pièce sur le fait qu'ils aient tous vu l'ouverture du score de Breel Embolo ou le 2-0 de Dan Ndoye.

D'autres, plus calmes, se réveillaient à peine. Pour adoucir le réveil, cuchaule, petit chocolat, morceau de gruyère, jus d'orange et café froid étaient à disposition… au début de la matinée. Rapidement, les organisateurs ont liquidé les 400 portions de petit-déjeuner.

Car oui, la Woodball Arena avait quasi fait le plein pour ce match aux aurores. «J'ai clairement été surpris en bien, se réjouit André Guerra, codirecteur de Globull. Quand la Suisse a battu le Canada, on trouvait dommage de devoir organiser ça à 5h du matin. Je m'attendais à 500 personnes. On était plutôt 1500.»

Avec des robes de chambre

Parmi les lève-tôt, il y avait Thibaud et Angélique. Le couple est même tombé du lit, puisqu'ils n'ont pas pris le temps de retirer leurs robes de chambre avant de débarquer à Bulle. «On a bu des verres cette semaine et on s'est dit que c'était l'occasion de faire quelque chose», appuie Angélique. «On voit beaucoup de gens déguisés dans les stades et on s'est dit: 'Pourquoi ne pas faire pareil à Bulle?'»

S'ils avouent que les «dix premières minutes ont piqué», Thibaud et Angélique ne regrettent pas du tout leur décision d'être venus dans la fan zone fribourgeoise. Il faut dire que la victoire de la Suisse a aidé. Et, comme elle est arrivée avant d'éventuelles prolongations, cela a bien arrangé l'homme qui devait être à son travail à 7h25, à la Fondation Clos Fleuri.

Rendez-vous mardi, à 22h

Dans l'ensemble, la matinée a donc été un succès pour tout le monde: la Nati, les spectateurs et les organisateurs. Maintenant, il faut enchaîner. Soit avec une journée de travail, soit avec un peu de repos.

Car mardi, à 22h, de nombreuses personnes seront de retour à la Woodball Arena de Bulle pour suivre le huitième de finale de la Suisse. L'horaire est un peu plus propice à la fête et il se peut que quelques berlingots de jus d'orange soient remplacés par de la suze et du Coca. A consommer avec modération, évidemment.