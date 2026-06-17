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Rires et tapes dans le dos
Neymar fêté par ses coéquipiers pour son premier entraînement

L'attaquant brésilien Neymar a été fêté par ses coéquipiers pour son premier entraînement collectif officiel de la Coupe du monde. De retour d'une blessure au mollet droit, il a démarré la séance un peu à l'écart des autres joueurs.
Publié: 20:14 heures
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Neymar était de retour à l'entraînement avec le Brésil.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Neymar est de retour à l'entraînement. Le Brésilien, meilleur buteur de la Seleçao, a disputé sa première séance dans cette Coupe du monde 2026. Il s'est entraîné à l'écart, avant de rejoindre le groupe pour une discussion en cercle. Il est ensuite passé à travers une haie d'honneur mise en place par le groupe, qui l'ont gentiment tapé sur le dos et les épaules en riant pour célébrer son retour.

Les joueurs ont poursuivi la séance en deux groupes, mêlant titulaires et remplaçants du match contre le Maroc (1-1) et loin des objectifs des caméras des nombreux médias présents au centre d'entraînement des Red Bulls de New York.

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Neymar, 34 ans, s'était blessé à la mi-mai au mollet droit, et n'a pas rejoué depuis. La star brésilienne s'était déjà entraîné individuellement mardi, selon des images de la Fédération brésilienne, lors d'une journée dédiée aux familles des quintuples champions du monde.

La date d'un retour en match de l'attaquant reste cependant incertaine. La Seleçao entraînée par Carlo Ancelotti affronte Haïti vendredi à Philadelphie et bouclera la première phase du groupe C du Mondial le 24 juin contre l’Écosse.

Après une entrée en lice en demi-teinte face à une équipe marocaine séduisante, le latéral gauche Douglas Santos avait dit mardi que les joueurs brésiliens «priaient pour qu’il se rétablisse à 100% car lorsqu’il sera à 100%, il pourra beaucoup nous aider».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
2
Portugal
Portugal
1
0
1
3
Colombie
Colombie
0
0
0
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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