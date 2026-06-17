La Corée du Sud a-t-elle été victime d'espionnage?

Mexicains et Sud-Coréens vont disputer leur deuxième match de phase de poules dans la nuit de jeudi à vendredi en Suisse. Le pays hôte a-t-il tenté, via un drone, d'espionner son adversaire?

Blick Sport

C'est la nouvelle rumeur qui parcourt le monde du football depuis ce mercredi. «Bild» a révélé que la séance d'entraînement de la Corée du Sud aurait été espionnée par un drone, et ce juste avant son deuxième match dans cette Coupe du monde face au Mexique.

À l'entraînement du côté de Guadalajara, la sélection asiatique a vu un drone survoler le début de sa séance. «Deux hommes non identifiés auraient fait décoller l'engin depuis une zone résidentielle voisine», explique le média allemand.

Repéré par un agent de sécurité lié à l'équipe sud-coréenne, le drone aurait ensuite vu son signal être brouillé par un membre de l'armée mexicaine. Il s'est alors écrasé, mais il aurait été récupéré par les malfrats.

Point rassurant pour la Corée du Sud: le drone aurait été repéré très tôt durant la séance, alors que Heung-Min Son et ses coéquipiers n'en étaient qu'à l'échauffement. Ainsi, aucun secret tactique n'aurait été révélé alors que le drone était en train de filmer.

Dans la nuit de jeudi à vendredi en Suisse (3h du matin), la Corée du Sud affronte le Mexique, pays hôte. Ce match pourrait avoir toute son importance dans la course à la première place du groupe, puisque les deux nations se sont imposées lors de leur première rencontre dans cette Coupe du monde, respectivement contre la Tchéquie (2-1) et l'Afrique du Sud pour les Mexicains (2-0).