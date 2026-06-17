DE
FR

Avant le match face au Mexique
La Corée du Sud a-t-elle été victime d'espionnage?

Mexicains et Sud-Coréens vont disputer leur deuxième match de phase de poules dans la nuit de jeudi à vendredi en Suisse. Le pays hôte a-t-il tenté, via un drone, d'espionner son adversaire?
Publié: il y a 51 minutes
1/2
Heung-min Son et ses coéquipiers ont eu le droit à la visite d'un drone lors d'un entraînement.
Photo: AFP
Blick Sport

C'est la nouvelle rumeur qui parcourt le monde du football depuis ce mercredi. «Bild» a révélé que la séance d'entraînement de la Corée du Sud aurait été espionnée par un drone, et ce juste avant son deuxième match dans cette Coupe du monde face au Mexique.

À l'entraînement du côté de Guadalajara, la sélection asiatique a vu un drone survoler le début de sa séance. «Deux hommes non identifiés auraient fait décoller l'engin depuis une zone résidentielle voisine», explique le média allemand.

À lire aussi sur la Coupe du monde 2026
L'Angleterre entre en piste, entre confiance et interrogations
Coupe du monde 2026
Doutes en défense
L'Angleterre entre en piste, entre confiance et interrogations
James Rodriguez ou l'itinéraire gâché d'un ex-enfant prodige
Coupe du monde 2026
Révélé au Mondial 2014
James Rodriguez ou l'itinéraire gâché d'un ex-enfant prodige

Repéré par un agent de sécurité lié à l'équipe sud-coréenne, le drone aurait ensuite vu son signal être brouillé par un membre de l'armée mexicaine. Il s'est alors écrasé, mais il aurait été récupéré par les malfrats.

Point rassurant pour la Corée du Sud: le drone aurait été repéré très tôt durant la séance, alors que Heung-Min Son et ses coéquipiers n'en étaient qu'à l'échauffement. Ainsi, aucun secret tactique n'aurait été révélé alors que le drone était en train de filmer.

Dans la nuit de jeudi à vendredi en Suisse (3h du matin), la Corée du Sud affronte le Mexique, pays hôte. Ce match pourrait avoir toute son importance dans la course à la première place du groupe, puisque les deux nations se sont imposées lors de leur première rencontre dans cette Coupe du monde, respectivement contre la Tchéquie (2-1) et l'Afrique du Sud pour les Mexicains (2-0).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
1:1
1
0
1
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1:1
1
0
1
3
Colombie
Colombie
0
0
0
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
République de Corée
République de Corée
Mexique
Mexique
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      République de Corée
      République de Corée
      Mexique
      Mexique
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026