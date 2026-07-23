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«Rien ne nous fera douter»
L'arbitre d'Espagne - France répond à Didier Deschamps

L'arbitre Ivan Barton a été critiqué par Didier Deschamps après la demi-finale entre l'Espagne et la France. Le Salvadorien confie que ces attaques ne l'ont pas touché.
Publié: 16:31 heures
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Ivan Barton a arbitré la demi-finale entre l'Espagne et la France.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

«Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde? Je ne vais pas y répondre.» C'est par ces attaques que Didier Deschamps avait décidé de décrire la prestation de l'officiel Ivan Barton après la demi-finale entre l'Espagne et la France. Ce n'est pas à ses joueurs, invisibles face à la Roja, que le sélectionneur des Bleus s'en était pris. Mais à l'arbitre.

Dans la foulée, la FIFA avait pris la parole pour prendre la défense du Salvadorien. «En réponse aux commentaires de Didier Deschamps se demandant si l'arbitre du match avait le niveau pour officier en demi-finale, la réponse de la FIFA est claire: oui, tout à fait, nos arbitres sont de classe mondiale», avait réagi l'Italien Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage au sein de l'instance mondiale.

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Cette fois, c'est au tour d'Ivan Barton lui-même de prendre la parole autour de cette affaire. Dans un entretien accordé au journaliste Jorge Ramos et repris par «SoFoot», l'officiel a assuré que les critiques de «DD» ne l'ont pas atteint. «Aucun commentaire ne nous fera douter de notre raison d'être», a-t-il ajouté.

Ce dont Ivan Barton va plutôt se souvenir, c'est de la possibilité d'avoir pu représenter le Salvador à un tel niveau. Il espère que cela va ouvrir la voie pour les arbitres de plus petites nations. Une réponse bien intelligente à une attaque qui n'était sans doute pas justifiée.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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France
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