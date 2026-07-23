L'arbitre d'Espagne - France répond à Didier Deschamps

L'arbitre Ivan Barton a été critiqué par Didier Deschamps après la demi-finale entre l'Espagne et la France. Le Salvadorien confie que ces attaques ne l'ont pas touché.

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«Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde? Je ne vais pas y répondre.» C'est par ces attaques que Didier Deschamps avait décidé de décrire la prestation de l'officiel Ivan Barton après la demi-finale entre l'Espagne et la France. Ce n'est pas à ses joueurs, invisibles face à la Roja, que le sélectionneur des Bleus s'en était pris. Mais à l'arbitre.

Dans la foulée, la FIFA avait pris la parole pour prendre la défense du Salvadorien. «En réponse aux commentaires de Didier Deschamps se demandant si l'arbitre du match avait le niveau pour officier en demi-finale, la réponse de la FIFA est claire: oui, tout à fait, nos arbitres sont de classe mondiale», avait réagi l'Italien Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage au sein de l'instance mondiale.

Cette fois, c'est au tour d'Ivan Barton lui-même de prendre la parole autour de cette affaire. Dans un entretien accordé au journaliste Jorge Ramos et repris par «SoFoot», l'officiel a assuré que les critiques de «DD» ne l'ont pas atteint. «Aucun commentaire ne nous fera douter de notre raison d'être», a-t-il ajouté.

Ce dont Ivan Barton va plutôt se souvenir, c'est de la possibilité d'avoir pu représenter le Salvador à un tel niveau. Il espère que cela va ouvrir la voie pour les arbitres de plus petites nations. Une réponse bien intelligente à une attaque qui n'était sans doute pas justifiée.