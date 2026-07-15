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Un sommet de mauvaise foi
Didier Deschamps choisit de fracasser l'arbitre au lieu de ses joueurs

Fâché; Didier Deschamps! Plutôt que de s'en prendre à ses joueurs, et en premier lieu à son fantomatique capitaine Kylian Mbappé, le sélectionneur des Bleus a choisi de critiquer... l'arbitre après la défaite de son équipe face à l'Espagne! Le sommet de la mauvaise foi.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Il fallait oser, Didier Deschamps l'a fait.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Didier Deschamps avait le choix s'il avait eu envie de critiquer ses joueurs après la défaite indiscutable (0-2) de son équipe face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Il aurait pu s'en prendre à Michael Olise, à Lucas Digne, à Aurélien Tchouameni, à Ousmane Dembele, mais aussi, et en premier lieu, à son supposé leader, le fantomatique Kylian Mbappé, l'homme qui se montre décisif face à l'Irak ou au Maroc, mais jamais quand ça compte. Comme avec son club du Real Madrid, en somme.

Mais le sélectionneur a préféré tomber sur une cible facile: l'arbitre, le Salvadorien Ivan Barton, lequel a pourtant largement été plus au niveau de cette demi-finale que ses joueurs. «Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde? Je ne vais pas y répondre. Ce n'est pas parce qu'on a perdu que je dis ça. Il y a eu pas mal de situations, souvent en défaveur aussi, mais la première raison c'est forcément parce qu'on a été un peu en-dessous et moins dangereux offensivement qu'on aurait pu l'être avec quelques erreurs techniques, des passes qui auraient pu amener des situations, des occasions», a-t-il osé déclarer, dans un sommet hallucinant de mauvaise foi.

«On avait beaucoup d'ambition»

Il faut «reconnaître qu'aujourd'hui on a été un ton en-dessous», a cependant reconnu (et heureusement) le sélectionneur.

«Il y a beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis parce qu'on avait beaucoup d'ambition, même s'il faut être aussi logique et reconnaître qu'aujourd'hui on a été un ton en dessous sur le plan technique face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet et plus. Mais c'est d'abord de notre faute, je veux pas accuser qui que ce soit», a ajouté Didier Deschamps, comme toujours très (trop?) protecteur de ses joueurs.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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