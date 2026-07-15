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«De classe mondiale»
La FIFA défend l'arbitrage de France - Espagne

Didier Deschamps a mis en doute l'arbitrage du Salvadorien Ivan Barton après la défaite française 2-0 contre l'Espagne. La FIFA défend ses arbitres, qualifiés de «classe mondiale».
Publié: 19:46 heures
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La FIFA défend son arbitre Ivan Barton.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La FIFA a réfuté mercredi les critiques du sélectionneur français Didier Deschamps sur la qualité de l'arbitrage lors de la demi-finale perdue contre l'Espagne, affirmant que les arbitres officiant au Mondial étaient «de classe mondiale».

Pas le premier coupable

«En réponse aux commentaires de Didier Deschamps se demandant si l'arbitre du match avait le niveau pour officier en demi-finale, la réponse de la FIFA est claire: oui, tout à fait, nos arbitres sont de classe mondiale», a réagi auprès de l'AFP l'Italien Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage au sein de l'instance mondiale.

Mardi, Deschamps s'était interrogé sur le niveau de l'arbitre du match, le Salvadorien Ivan Barton. «Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? (...) Je vais pas y répondre. Il y a eu pas mal de situations, souvent en défaveur aussi», avait-il estimé après la défaite (2-0).

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Le sélectionneur des Bleus avait toutefois admis que «la première raison (de la défaite) c'est forcément parce qu'on a été un peu en-dessous et moins dangereux offensivement qu'on aurait pu l'être avec quelques erreurs techniques, des passes qui auraient pu amener des situations, des occasions».

L'arbitrage au cœur des débats au Mondial 2026

L'arbitrage a été plusieurs fois critiqué depuis le début de la Coupe du monde nord-américaine, notamment par l'Egypte qui avait demandé l'exclusion de l'arbitre français François Letexier pour des «erreurs d'arbitrage flagrantes» ayant avantagé selon elle l'Argentine en huitième de finale (3-2).

La commission de discipline de l'instance mondiale a également été au centre d'une polémique après avoir annulé la sanction d'un match de suspension ferme de Folarin Balogun après l'intervention du président américain Donald Trump.

Cette décision avait permis à l'attaquant américain d'être aligné contre la Belgique en huitième de finale, un match finalement remporté par les Diables rouges (4-1).


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0:0
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0:0
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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