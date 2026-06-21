Quand Jérémy Doku éternue, la Belgique tousse

Affaibli par des problèmes respiratoires, Jérémy Doku pourrait également manquer des matches du Mondial 2026 pour assister à la naissance de son premier enfant. La Belgique retient son souffle avant d’affronter l’Iran, dimanche.

AFP Agence France-Presse

L'attaquant Jérémy Doku, diminué par des problèmes respiratoires lors du premier match de la Belgique (1-1 face à l'Egypte) et qui pourrait s'absenter ces prochains jours pour assister à la naissance de son premier enfant, symbolise la difficile entrée des Diables Rouges au Mondial 2026. A l'instar de ses équipiers, l'ailier de Manchester City doit une revanche à ses supporters dimanche face à l'Iran (21h, groupe G) après avoir été transparent le 15 juin contre les Pharaons. Mais il pourrait surtout manquer la rencontre, n'était pas à 100%.

Muet face à l'Egypte

Une seule passe (vers Leandro Trossard) ayant débouché sur une occasion de but, cinq fautes provoquées mais surtout aucun dribble réussi en 86 minutes de jeu. Pour celui qui est considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs de la planète foot, le bilan est loin de ses standards.

Parfaitement muselé par Ahmed Fatouh et Mohamed Hany, et impuissant sur le flanc gauche, le Bruxellois âgé de 24 ans a été replacé en cours de match sur la droite et même en «faux 9». «Jérémy ne parvenait pas à passer sur le côté gauche (...). J'ai donc décidé de les permuter (avec Trossard). Et au début de la seconde période, Jérémy a joué dans l'axe car nous manquions de profondeur», s'est justifié le sélectionneur Rudi Garcia.

Problème respiratoire

L'entraîneur français a surtout expliqué le manque de percussion de son joueur par des problèmes de santé: «la situation s'améliore nettement, mais Jérémy restait contrarié par ce problème respiratoire», a-t-il indiqué lundi aux médias belges. «Il n'était pas au sommet de sa forme depuis l'apparition de ces soucis il y a quelques jours.»

Et quand leur principal atout offensif éternue, c'est l'ensemble des Diables Rouges qui toussent. «J'ai parlé après le match avec (l'attaquant égyptien Omar) Marmoush et il m'a dit que leur plan était de stopper Doku et de ne pas laisser (Kevin) De Bruyne entrer dans le match», a précisé le gardien Thibaut Courtois dans une déclaration en forme d'aveu.

Car sans Jérémy Doku et De Bruyne dans un grand jour, alors que le buteur Romelu Lukaku n'est pas encore apte à débuter un match, la Belgique éprouve des difficultés à se montrer dangereuse.

Le «babygate»

Une éventuelle absence de Jérémy Doku fait donc frémir Garcia, qui pourrait devoir se passer de sa star ces prochains jours. Jérémy Doku et son épouse Shireen attendent en effet la naissance de leur premier enfant, prévue d'ici début juillet, possiblement quelque part entre un éventuel seizième et un quart de finale.

«Si vous me demandez ce que je souhaite, ma réponse est claire: personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant», a déclaré le joueur, toutefois conscient «que le football implique beaucoup d'autres considérations».

«Je sais que la Fédération belge soutient ses joueurs et comprend leur situation. Nous verrons ce que nous pouvons faire», a-t-il ajouté. Le défenseur Brandon Mechele, rare Diable à avoir performé à son niveau face aux Pharaons, est dans le même cas de figure. Un aller-retour express Seattle-Londres en jet privée (neuf heures de vol) est envisagé par la fédération belge (RBFA) pour Doku.

Pas de quoi faire l'économie d'un débat qui s'est emballé ces derniers jours autour de ce «babygate», entre ceux estimant que le Mondial est le sommet d'une carrière professionnelle et les autres jugeant la paternité comme l'accomplissement d'une vie.