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Débat enflammé à la télévision
Jérémy Doku doit-il quitter le Mondial pour la naissance de son enfant?

Attaquant de la Belgique, Jérémy Doku pourrait quitter le Mondial pour rejoindre sa femme, enceinte de leur premier enfant. Le débat autour de cette décision enflamme déjà le monde du ballon rond.
Publié: 18:49 heures
|
Dernière mise à jour: 18:50 heures
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La femme de Jérémy Doku est enceinte.
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

L'été 2026 pourrait bien être le plus beau de la vie de Jérémy Doku. Engagé à la Coupe du monde avec la Belgique, l'attaquant de Manchester City attend également la naissance de son premier enfant, qui pourrait bien arriver durant la compétition en Amérique du Nord.

Si cette situation devait se produire, le Belge serait donc face à un dilemme. Rentrer en Europe ou rester avec ses coéquipiers, du côté de Seattle, où les Diables Rouges ont leur camp de base. Dans une interview accordée au média «DH», le joueur de City a confié vouloir vraiment être présent pour la naissance de son enfant. «Aucun papa ne voudrait manquer ça. Mais il y a le foot et toute la planète regarde. Je sais que la fédération est attentive à ça et on verra ce qu'on peut faire», a confié Jérémy Doku.

Débat musclé en France

Toujours est-il que ce débat a pris de l'ampleur. Et il est arrivé sur la table de la chaîne «L'Equipe», là où une passe d'armes a eu lieu entre la journaliste France Pierron et l'ancien boxeur Brahim Asloum. «C'est une chance inouïe de participer à une Coupe du monde et des centaines de joueurs tueraient pour être à ta place. C'est un rêve de gosse, lance la présentatrice. Et tu vas quitter tout ça, pour assister à la naissance de ton enfant – qui est un moment dégueulasse, où le papa ne sert à rien?»

Outré, Brahim Asloum prend la défense de Jérémy Doku: «Comment ça on sert à rien? Qui encourage? En émotions pures, ça me redonne des forces. Je cours trois fois plus vite. Je suis déjà dans l'avion en train de faire des pompes. Un bébé, c'est toute ta vie.» Là, France Pierron répond: «Mais il sera toujours là.»

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Pour conclure, le champion olympique de boxe à Sydney parle de la relation avec la compagne. «C'est le moment le plus important de ta femme. Mais aussi celui le plus dur, le plus émotif. La seule personne qu'elle veut, c'est son homme. Ce moment-là est unique et si tu le loupes, tu ne peux plus le rattraper.»

Un débat qui n'a pas fini de faire parler, surtout lorsque la compagne de Jérémy Doku sera sur le point d'accoucher.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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