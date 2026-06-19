Attaquant de la Belgique, Jérémy Doku pourrait quitter le Mondial pour rejoindre sa femme, enceinte de leur premier enfant. Le débat autour de cette décision enflamme déjà le monde du ballon rond.

Blick Sport

L'été 2026 pourrait bien être le plus beau de la vie de Jérémy Doku. Engagé à la Coupe du monde avec la Belgique, l'attaquant de Manchester City attend également la naissance de son premier enfant, qui pourrait bien arriver durant la compétition en Amérique du Nord.

Si cette situation devait se produire, le Belge serait donc face à un dilemme. Rentrer en Europe ou rester avec ses coéquipiers, du côté de Seattle, où les Diables Rouges ont leur camp de base. Dans une interview accordée au média «DH», le joueur de City a confié vouloir vraiment être présent pour la naissance de son enfant. «Aucun papa ne voudrait manquer ça. Mais il y a le foot et toute la planète regarde. Je sais que la fédération est attentive à ça et on verra ce qu'on peut faire», a confié Jérémy Doku.

Débat musclé en France

Toujours est-il que ce débat a pris de l'ampleur. Et il est arrivé sur la table de la chaîne «L'Equipe», là où une passe d'armes a eu lieu entre la journaliste France Pierron et l'ancien boxeur Brahim Asloum. «C'est une chance inouïe de participer à une Coupe du monde et des centaines de joueurs tueraient pour être à ta place. C'est un rêve de gosse, lance la présentatrice. Et tu vas quitter tout ça, pour assister à la naissance de ton enfant – qui est un moment dégueulasse, où le papa ne sert à rien?»

Outré, Brahim Asloum prend la défense de Jérémy Doku: «Comment ça on sert à rien? Qui encourage? En émotions pures, ça me redonne des forces. Je cours trois fois plus vite. Je suis déjà dans l'avion en train de faire des pompes. Un bébé, c'est toute ta vie.» Là, France Pierron répond: «Mais il sera toujours là.»

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Pour conclure, le champion olympique de boxe à Sydney parle de la relation avec la compagne. «C'est le moment le plus important de ta femme. Mais aussi celui le plus dur, le plus émotif. La seule personne qu'elle veut, c'est son homme. Ce moment-là est unique et si tu le loupes, tu ne peux plus le rattraper.»

Un débat qui n'a pas fini de faire parler, surtout lorsque la compagne de Jérémy Doku sera sur le point d'accoucher.