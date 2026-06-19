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«Ils se ressemblent tous»
Une légende accusée de racisme lors de Pays-Bas - Japon

Durant la Coupe du monde, Rafael van der Vaart analyse les matches des Pays-Bas sur la chaîne néerlandaise NOS. Après le match face au Japon, il a dérapé, puis a dû s'excuser pour sa remarque.
Publié: il y a 3 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
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Rafael van der Vaart s'est excusé après ses propos à la télévision néerlandaise.
Photo: Icon Sport via Getty Images
Blick Sport

La Coupe du monde, Rafael van der Vaart la connaît bien. Avec les Pays-Bas, il a disputé deux phases finales, en 2006 en Allemagne et en 2010 en Afrique du Sud. D'ailleurs, lors de cette dernière, il a atteint la finale avec la sélection néerlandaise, qui s'est inclinée face à l'Espagne en prolongation, grâce à un but d'Andres Iniesta.

Ça, c'était pour le passé. En 2026, l'ancien milieu offensif du Real Madrid, de Tottenham et de Hambourg a été choisi par la télévision NOS afin de partager ses analyses. Sauf que, après le match face au Japon, il a dérapé.

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Rafael van der Vaart est revenu sur le but égalisateur de Daichi Kamada et sur l'erreur de Micky van de Ven, le défenseur de Tottenham. «Ils se ressemblent tous, de toute façon. Peut-être qu'il a pensé cela», a osé l'ancien international à l'antenne, pour parler du manque de marquage de l'arrière néerlandais.

Directement et avec le silence qui s'est installé sur le plateau, Rafael van der Vaart s'est repris: «Bien sûr, c'était une blague, j'ai peur de ne plus pouvoir rien dire du tout.» Sauf que le mal était déjà fait.

Communiqué officiel

Ce vendredi, c'est via un communiqué que le Néerlandais a présenté ses excuses. Il affirme «n'avoir eu aucune intention raciste ou discriminatoire. Je comprends que certaines personnes aient trouvé mes paroles blessantes. Je le regrette sincèrement. Si certaines personnes ont été offensées par ces propos, je leur présente mes excuses. Ce n'était absolument pas mon intention.»

La chaîne NOS a tout de même décidé de garder Rafael van der Vaart à l'antenne, malgré la polémique. Les Pays-Bas jouent leur deuxième match dans cette Coupe du monde ce samedi, face à la Suède.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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