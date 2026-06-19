Une chaîne de TV accusée de sexisme pour un décor maladroit

ITV a fait décrypter le match d'ouverture des Anglais à Emma Hayes depuis un coin de studio qui évoque une cuisine. La chaîne est accusée de sexisme, et la sélectionneuse américaine s'est retrouvée la cible de moqueries dégradantes.

Blick Sport

La scène a fait le tour des réseaux. Lors du match d'ouverture de l'Angleterre face à la Croatie (4-2) à Dallas, ITV avait confié à Emma Hayes de courtes analyses tactiques diffusées pendant les pauses fraîcheur, des interruptions imposées par la canicule texane. Problème: pour ses séquences d'environ 70 secondes, l'ex-coach de Chelsea, aujourd'hui sélectionneuse des États-Unis et forte de quinze titres majeurs, a déroulé son décryptage à la craie, sur un petit tableau noir, dans un coin de studio que beaucoup ont comparé à une cuisine.

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Sur X, les comparaisons avec une émission culinaire ont fusé: cuisine de chef étoilé, ardoise de bistrot, plat du jour écrit à la craie. De nombreux téléspectateurs ont accusé la chaîne de sexisme, rappelant que les consultants du plateau principal disposent, eux, d'un écran tactile dernier cri. «Pourquoi avoir mis l'experte dans une cuisine?», s'agace un internaute, quand d'autres dénoncent une misogynie.

L'argument le plus partagé? Le deux poids, deux mesures. Gary Neville fait justement partie du trio vedette d'ITV, aux côtés de Roy Keane et Ian Wright, bien calé au pupitre principal. «Imaginez ITV faire ça à Gary Neville: aucune chance. C'est extrêmement gênant», a glissé une source télé au «Daily Mail», qui juge le dispositif dégradant pour la technicienne.

Sollicitée par les différents médias britannique en ébulliton sur cette histoire, la chaîne ITV est restée muette comme une carpe.

Et comme toujours sur les réseaux sociaux, ça part en vrille.

La polémique a aussi libéré une vague de contenus sexistes: un montage a remplacé ses notes par une liste de courses, d'autres ont diffusé des images IA lui ajoutant planche à repasser et vaisselle.

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De quoi pousser de nombreux internautes à voler à son secours, alors que ses interventions sont saluées pour leur clarté depuis le début du tournoi.