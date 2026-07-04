DE
FR

Pascal Zuberbühler décrypte
Comment la France peut faire céder le mur paraguayen?

Face au Paraguay, la France devra marquer vite pour briser une défense solide qui a éliminé l'Allemagne en seizièmes. Les experts, dont Pascal Zuberbühler, misent sur la vitesse et les talents individuels pour surmonter ce défi.
Publié: 08:24 heures
1/2
Orlando Gill et le Paraguay ont déjà fait chuter l'Allemagne.
Photo: imago/ZUMA Press
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Largement favorite de son huitième de finale du Mondial-2026 face au Paraguay, la France va devoir miser sur sa vitesse et marquer vite, selon deux experts interrogés par l'AFP, pour franchir le mur défensif des Sud-Américains qui a fait ses preuves au tour précédent.

En seizièmes, l'Allemagne de Julian Nagelsmann s'y est cassée les dents. Surprise par un but encaissé en fin de première période, seulement capable de revenir au score malgré une possession de balle et une domination territoriale sans partage, la Mannschaft n'est plus jamais parvenue à contourner la défense paraguayenne et a fini par se faire éliminer lors de la séance de tirs au but.

À lire aussi
Le coach norvégien a fait un discours... étonnant
Coupe du monde 2026
«Ivres depuis 14 jours!»
Le coach norvégien a fait un discours... étonnant
«Les injures racistes sont en hausse», alerte la FIFA
Coupe du monde 2026
Sur les réseaux sociaux
«Les injures racistes sont en hausse», alerte la FIFA

Comment dès lors briser un mur élevé devant soi? L'ancien gardien suisse Pascal Zuberbühler, qui dirige le groupe d'étude technique de la FIFA, et le sélectionneur de l'Irlande du Nord Michael O'Neill, l'un de ses membres, décryptent pour l'AFP les options qui s'offrent à l'équipe de France.

«Ce qu'il faut casser c'est un bloc défensif à dix joueurs en 4-5-1, ou en 5-4-1, avec un défenseur central supplémentaire», pose Michael O'Neill qui a affronté les Français en match de préparation début juin à Lille (3-0). «Le plus difficile pour la France sera de créer les situations de un-contre-un qu'elle recherche pour ses attaquants, parce que le Paraguay va faire des prises à deux, voire à trois, d'abord pour leur poser des problèmes», développe-t-il.

La vitesse, arme numéro 1

Pour perturber cette structure, explique Michael O'Neill, la France doit compter sur sa vitesse de jeu, sur des assauts répétés dans la surface paraguayenne ne permettant pas à sa défense de se réorganiser suffisamment rapidement après une action dangereuse et enfin sur la multiplication d'appels en profondeur pour se démarquer.

«La France dispose de tous les atouts pour cela, reprend le technicien. Paradoxalement, elle n'a plus, dans son onze, l'option qu'elle avait avec Olivier Giroud, mais Jean-Philippe Mateta, qui est davantage un point d'appui axial, un 'target man', pourrait encore être utilisé si le match ne se déroule pas comme elle le souhaite.»

Composé de dix membres, anciens joueurs et entraîneurs du monde entier sous la houlette d'Arsène Wenger, le groupe d'étude technique de la Fifa sillonne les États-Unis, le Mexique et le Canada pour décortiquer toutes les rencontres du Mondial-2026.

Pascal Zuberbühler, gardien de la Nati lors de la Coupe du monde 2006, est particulièrement attentif au rôle des portiers. «Avec Orlando Gill, le Paraguay possède un très bon gardien. J'ai constaté que quand une équipe domine face à un adversaire qui défend bas, les centres courts d'à peine 10 mètres autour de la surface sont très difficiles à défendre pour un portier qui n'a plus le temps de savoir s'il doit sortir ou rester sur sa ligne.»

Briser la confiance

Au delà des options tactiques, le mental est également primordial pour briser un mur ou le solidifier selon que l'on se trouve d'un côté ou de l'autre. «Je suis un entraîneur qui a dû beaucoup défendre en affrontant de plus grosses équipes, explique Michael O'Neill. L'équipe qui défend, à mesure que passent les premières minutes, gagne en confiance, se met à croire en elle. C'est ce qu'il s'est passé avec le Paraguay au fil du match face à l'Allemagne. Il faut donc essayer d'empêcher cette confiance de se développer en essayant de marquer le plus vite possible.»

Même dans ce Mondial à 48 équipes où les niveaux auraient dû être plus disparates, «toutes les nations sont bien préparées techniquement, tactiquement et physiquement, avance Pascal Zuberbühler, et la différence se fait sur les qualités individuelles des joueurs dont vous disposez.»

«Quand je regarde l'effectif français, lui emboite le pas Michael O'Neill, chaque arme offensive possible est là: la taille, la puissance physique, le génie individuel, la vitesse, des joueurs d'exceptions. Ce sera un énorme défi pour le Paraguay de pouvoir défendre face à ces joueurs.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Paraguay
Paraguay
France
France
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Paraguay
      Paraguay
      France
      France