Comment la France peut faire céder le mur paraguayen?

Face au Paraguay, la France devra marquer vite pour briser une défense solide qui a éliminé l'Allemagne en seizièmes. Les experts, dont Pascal Zuberbühler, misent sur la vitesse et les talents individuels pour surmonter ce défi.

AFP Agence France-Presse

Largement favorite de son huitième de finale du Mondial-2026 face au Paraguay, la France va devoir miser sur sa vitesse et marquer vite, selon deux experts interrogés par l'AFP, pour franchir le mur défensif des Sud-Américains qui a fait ses preuves au tour précédent.

En seizièmes, l'Allemagne de Julian Nagelsmann s'y est cassée les dents. Surprise par un but encaissé en fin de première période, seulement capable de revenir au score malgré une possession de balle et une domination territoriale sans partage, la Mannschaft n'est plus jamais parvenue à contourner la défense paraguayenne et a fini par se faire éliminer lors de la séance de tirs au but.

Comment dès lors briser un mur élevé devant soi? L'ancien gardien suisse Pascal Zuberbühler, qui dirige le groupe d'étude technique de la FIFA, et le sélectionneur de l'Irlande du Nord Michael O'Neill, l'un de ses membres, décryptent pour l'AFP les options qui s'offrent à l'équipe de France.

«Ce qu'il faut casser c'est un bloc défensif à dix joueurs en 4-5-1, ou en 5-4-1, avec un défenseur central supplémentaire», pose Michael O'Neill qui a affronté les Français en match de préparation début juin à Lille (3-0). «Le plus difficile pour la France sera de créer les situations de un-contre-un qu'elle recherche pour ses attaquants, parce que le Paraguay va faire des prises à deux, voire à trois, d'abord pour leur poser des problèmes», développe-t-il.

La vitesse, arme numéro 1

Pour perturber cette structure, explique Michael O'Neill, la France doit compter sur sa vitesse de jeu, sur des assauts répétés dans la surface paraguayenne ne permettant pas à sa défense de se réorganiser suffisamment rapidement après une action dangereuse et enfin sur la multiplication d'appels en profondeur pour se démarquer.

«La France dispose de tous les atouts pour cela, reprend le technicien. Paradoxalement, elle n'a plus, dans son onze, l'option qu'elle avait avec Olivier Giroud, mais Jean-Philippe Mateta, qui est davantage un point d'appui axial, un 'target man', pourrait encore être utilisé si le match ne se déroule pas comme elle le souhaite.»

Composé de dix membres, anciens joueurs et entraîneurs du monde entier sous la houlette d'Arsène Wenger, le groupe d'étude technique de la Fifa sillonne les États-Unis, le Mexique et le Canada pour décortiquer toutes les rencontres du Mondial-2026.

Pascal Zuberbühler, gardien de la Nati lors de la Coupe du monde 2006, est particulièrement attentif au rôle des portiers. «Avec Orlando Gill, le Paraguay possède un très bon gardien. J'ai constaté que quand une équipe domine face à un adversaire qui défend bas, les centres courts d'à peine 10 mètres autour de la surface sont très difficiles à défendre pour un portier qui n'a plus le temps de savoir s'il doit sortir ou rester sur sa ligne.»

Briser la confiance

Au delà des options tactiques, le mental est également primordial pour briser un mur ou le solidifier selon que l'on se trouve d'un côté ou de l'autre. «Je suis un entraîneur qui a dû beaucoup défendre en affrontant de plus grosses équipes, explique Michael O'Neill. L'équipe qui défend, à mesure que passent les premières minutes, gagne en confiance, se met à croire en elle. C'est ce qu'il s'est passé avec le Paraguay au fil du match face à l'Allemagne. Il faut donc essayer d'empêcher cette confiance de se développer en essayant de marquer le plus vite possible.»

Même dans ce Mondial à 48 équipes où les niveaux auraient dû être plus disparates, «toutes les nations sont bien préparées techniquement, tactiquement et physiquement, avance Pascal Zuberbühler, et la différence se fait sur les qualités individuelles des joueurs dont vous disposez.»

«Quand je regarde l'effectif français, lui emboite le pas Michael O'Neill, chaque arme offensive possible est là: la taille, la puissance physique, le génie individuel, la vitesse, des joueurs d'exceptions. Ce sera un énorme défi pour le Paraguay de pouvoir défendre face à ces joueurs.»