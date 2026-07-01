«Les injures racistes sont en hausse», alerte la FIFA

L'organe de la FIFA chargé de la modération pour les réseaux sociaux a identifié près de 90'000 publications injurieuses durant la phase de groupes de la Coupe du monde. Certaines pourraient déboucher sur des actions en justice.

AFP Agence France-Presse

Le Service de modération pour les réseaux sociaux (SMPS) de la FIFA a annoncé mercredi avoir «identifié 89'000 publications injurieuses au cours de la phase de poules du Mondial 2026», dont 11% à caractère raciste.

Désireuse de protéger les acteurs de sa compétition phare, l'instance affirme dans un communiqué avoir «analysé plus de 6 millions de publications et commentaires» en ligne, soit 33% de plus que lors de l'édition 2022 au même stade de la compétition. Ces analyses ont permis de «masquer 181'000 commentaires odieux» et de lancer des «enquêtes approfondies» sur un millier d'utilisateurs.

«Les injures racistes sont en hausse et sont devenues une menace persistante pour le bien-être des joueurs», a dénoncé le SMPS, un service lancé en 2022 et «disponible pour toutes les équipes, ainsi que pour tous les joueurs, entraîneurs et officiels de matches qui participent aux compétitions organisées par la FIFA».

13 fois plus qu'en 2022

Selon l'instance dirigeante du football mondial, «les attaques à caractère raciste représentent 11% des messages offensants et constituent la catégorie la plus importante parmi les commentaires injurieux» depuis le début du tournoi organisé cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ainsi, à l'issue des 72 rencontres de la phase de poules disputée sur les pelouses nord-américaines, la FIFA a déjà relevé «13 fois plus» de publications injurieuses que durant la phase de poules de la Coupe du monde 2022 au Qatar (89'000 contre 6700), où il n'y avait toutefois que 32 nations en course, contre 48 cette année, et donc 48 matches seulement pour la phase de poules.

«Préparer des actions en justice»

Le SMPS, qui a «fait retirer plus de 30 millions de publications abusives» depuis sa création il y a quatre ans, a également formulé sa volonté d'évoluer en «rassemblant des preuves pour faire respecter la loi». L'organe de la FIFA a précisé à ce titre avoir, au cours de la phase de poules du Mondial 2026, «identifié plus de 100 exemples qui entrent dans un cadre juridique permettant de préparer des actions en justice» à l'encontre des utilisateurs concernés.

Le phénomène de haine en ligne s'est poursuivi au début de la phase à élimination directe: lundi, les internationaux néerlandais Crysencio Summerville, Justin Kluivert et Quinten Timber ont notamment été ciblés par des injures racistes sur les réseaux sociaux après avoir manqué leur tir au but lors de la défaite des Pays-Bas face au Maroc en seizièmes de finale du Mondial, selon la fédération néerlandaise.