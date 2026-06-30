Les Eléphants de Côte d'Ivoire préparent leur choc face à la Norvège ce mardi à Dallas. Après une qualification déjà historique pour les 16es, le sélectionneur Emerse Faé promet que son équipe ne reculera devant personne. Même pas des Vikings!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«C'est un match qui motive même sans parler!», glisse l'ailier Yan Diomandé, la nouvelle pépite du football ivoirien, ce lundi à Dallas. Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire a franchi la phase de groupes d'une Coupe du monde et la génération actuelle a donc déjà fait mieux que celles de Didier Drogba, Gervinho ou Yaya Touré, pour ne parler que de ces trois légendes. Mais les Eléphants en veulent plus. Bien plus.

Le Maroc en 2022 a donné des idées

«On ne s'interdit rien! On est capables d'aller loin dans cette compétition, nos joueurs ont un potentiel énorme», assure le sélectionneur Emerse Faé.

«Le Maroc a donné des idées à pas mal d'équipes africaines en allant en demi-finales en 2022, mais on ne veut pas entrer dans le jeu des comparaisons. Oui, je suis heureux que neuf équipes africaines sur dix se soient qualifiées pour les seizièmes de finale et j'en espère le maximum possible en huitièmes. Mais j'espère surtout que la Côte d'Ivoire ira loin! Nos qualités et nos forces à nous, on les connaît, et c'est elles qu'on veut mettre en evant», se met tout seul la pression le coach, qui n'a pas envie de baisser les yeux devant la Norvège. «Ils vont vouloir nous battre. Nous aussi on veut les battre», a-t-il affirmé ce lundi.

Alors qu'un journaliste l'interrogeait sur une remarque venue de Norvège affirmant que son équipe n'était pas structurée de la meilleure des manières, l'Ivoirien a répondu avec calme, mais avec un regard qui avait de quoi refroidir un congélateur. «Chacun son avis. S'ils pensent qu'ils sont mieux structurés que nous, tant mieux pour eux. On verra sur le terrain demain.» La franchise est radicale, et l'indélicat Bastian Schweinsteiger en avait déjà fait les frais plus tôt dans le tournoi...

Pour autant, le coach des Eléphants sait bien que les Norvégiens s'annoncent redoutables. «C'est une équipe très bien organisée défensivement, avec des individualités de premier plan. Ils peuvent mettre de l'intensité et de l'impact, mais on a les joueurs pour répondre dans ce domaine», assure-t-il.

«On veut dicter notre tempo, tout en faisant attention, car on sait qu'il n'ont pas besoin de cinq occasions pour marquer», ajoute l'ancien Nantais avec conviction, sans faire une fixation sur Erling Haaland et sans commenter le choix de son collègue Stale Solbakken de reposer plusieurs joueurs de premier plan, dont son avant-centre, face à la France.

«Il n'y a pas de vérité dans le football. Tu peux jouer les trois premiers matches avec le même onze et gagner le suivant. Tu peux aussi le perdre. On verra demain si le sélectionneur norvégien s'est trompé. Je l'espère», a souri celui qui a permis à son pays de remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2024.

Franck Kessié n'est pas là pour rendre la monnaie

Au rayon de l'infirmerie, le défenseur central Evan Ndicka est de retour, tandis que le latéral Wilfried Singo est toujours indisponible. Le leader et capitaine Franck Kessié est lui toujours fidèle au poste. L'indispensable milieu de terrain est le véritable moteur de cette équipe et il aura un grand rôle à jouer mardi à Dallas, à 12h, heure locale (19h en Suisse).

Sabine Kouakou, de Fraternité Matin, croit elle aussi à une victoire des Eléphants, comme tous ses collègues journalistes ayant effectué le déplacement. Entre 3000 et 5000 supporters ivoiriens sont attendus pour pousser leur équipe à la victoire et la faire entrer encore un peu plus dans l'histoire. L'affiche des 8es est déjà alléchante pour le vainqueur: le Brésil à New York!