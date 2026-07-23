Sept alertes autour de potentiels matches truqués

Y a-t-il eu des matches truqués lors de la Coupe du monde 2026? Sept cas liés à des paris ont alerté un groupe indépendant.

Blick Sport

Une immense bombe se prépare-t-elle à être révélée autour de la Coupe du monde 2026? Selon «The Athletic», le Groupe de Copenhague a révélé sept cas de paris douteux autour de la compétition qui vient de s'achever en Amérique du Nord. Ce groupe consultatif est en collaboration étroite avec le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

Durant la compétition, il a observé attentivement les 104 matches et les activités autour de ceux-ci. Et il a révélé plusieurs irrégularités, comme le carton rouge de Themba Zwane lors du match d'ouverture, le match nul entre l'Espagne et le Cap-Vert ou la suspension levée de Folarin Balogun. Certaines de ces activités seraient liées à la plateforme Polymarket, spécialisée dans les prédictions.

Expert du monde des paris ayant travaillé par le passé pour ce groupe, Christian Kalb rassure toutefois dans les colonnes de «The Athletic», assurant que ces irrégularités pouvaient apparaître sans qu'il y ait une manipulation. «Les notifications du Groupe de Copenhague s'expliquent par des comportements atypiques, tels que des variations des cotes ou des opérations de couverture de liquidités», ajoute l'expert.

200 milliards de francs en paris

Au total, sept cas ont été marqués comme «jaune» par l'entité, qui se base sur un système de couleur (vert, normal; jaune, niveau d'alerte légèrement relevé; orange, alerte renforcée; rouge, alerte maximale).

Mardi, la FIFA et sa «Task Force intégrité» ont publié un rapport annonçant qu'«aucune activité de pari suspecte ni aucun indice de manipulation de match en lien avec une rencontre quelconque» n'avait été identifié lors de la Coupe du monde 2026. Au total, environ 200 milliards de francs suisses auraient été pariés lors de la compétition, toujours selon le Groupe de Copenhague.