DE
FR

Notamment sur l'Espagne
Sept alertes autour de potentiels matches truqués

Y a-t-il eu des matches truqués lors de la Coupe du monde 2026? Sept cas liés à des paris ont alerté un groupe indépendant.
Publié: 14:57 heures
1/2
L'Espagne et le Cap-Vert se sont séparés sur un match nul.
Photo: AP Photo/Colin Hubbard
Blick Sport

Une immense bombe se prépare-t-elle à être révélée autour de la Coupe du monde 2026? Selon «The Athletic», le Groupe de Copenhague a révélé sept cas de paris douteux autour de la compétition qui vient de s'achever en Amérique du Nord. Ce groupe consultatif est en collaboration étroite avec le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

Durant la compétition, il a observé attentivement les 104 matches et les activités autour de ceux-ci. Et il a révélé plusieurs irrégularités, comme le carton rouge de Themba Zwane lors du match d'ouverture, le match nul entre l'Espagne et le Cap-Vert ou la suspension levée de Folarin Balogun. Certaines de ces activités seraient liées à la plateforme Polymarket, spécialisée dans les prédictions.

À lire aussi sur la Coupe du monde
Les Argentins lancent une pétition pour rejouer la finale
Coupe du monde 2026
En cause: l'arbitrage
Les Argentins lancent une pétition pour rejouer la finale
La Norvège compte attaquer la FIFA dans l'affaire Balogun
Coupe du monde 2026
Ingérence de Donald Trump
La Norvège compte attaquer la FIFA dans l'affaire Balogun

Expert du monde des paris ayant travaillé par le passé pour ce groupe, Christian Kalb rassure toutefois dans les colonnes de «The Athletic», assurant que ces irrégularités pouvaient apparaître sans qu'il y ait une manipulation. «Les notifications du Groupe de Copenhague s'expliquent par des comportements atypiques, tels que des variations des cotes ou des opérations de couverture de liquidités», ajoute l'expert.

200 milliards de francs en paris

Au total, sept cas ont été marqués comme «jaune» par l'entité, qui se base sur un système de couleur (vert, normal; jaune, niveau d'alerte légèrement relevé; orange, alerte renforcée; rouge, alerte maximale).

Mardi, la FIFA et sa «Task Force intégrité» ont publié un rapport annonçant qu'«aucune activité de pari suspecte ni aucun indice de manipulation de match en lien avec une rencontre quelconque» n'avait été identifié lors de la Coupe du monde 2026. Au total, environ 200 milliards de francs suisses auraient été pariés lors de la compétition, toujours selon le Groupe de Copenhague.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026