La Norvège compte attaquer la FIFA dans l'affaire Balogun

La Fédération norvégienne de football va attaquer la FIFA. Sa présidente, Lise Klaveness, n'a pas apprécié la gestion du cas Balogun durant la Coupe du monde.

AFP Agence France-Presse

La Fédération norvégienne de football va porter plainte auprès du Comité d'éthique de la FIFA après l'intervention de Donald Trump qui a précédé la levée d'une suspension contre l'attaquant américain Folarin Balogun durant le Mondial, a annoncé jeudi la présidente de la fédération Lise Klaveness.

«Quand on contourne une règle comme celle-ci, on s'engage sur une pente glissante qui mettra tout le football en danger. Remettre en cause ses règles fondamentales constitue une menace pour ce sport», a souligné Lise Klaveness dans une interview au Times.

«Tout d'abord, cela n'aurait jamais dû arriver. Il est désormais essentiel d'avoir une communication honnête à ce sujet. Nous savons tous que ce verdict a été influencé par des forces extérieures et qu'il n'a pas suivi la procédure appropriée», a poursuivi la juriste de 45 ans.

«Il s'agit d'une erreur»

«Nous avons besoin que le dirigeant de la FIFA reconnaisse qu'il s'agit d'une erreur», a ajouté la présidente de la fédération norvégienne (NFF), qui avait déjà été la seule à protester formellement contre le «Prix de la Paix» remis par le président de la FIFA Gianni Infantino au président américain en décembre dernier.

«Cette affaire est si grave et si préoccupante que j'espère qu'elle contribuera à inciter les gens à se manifester davantage et à ne pas avoir peur de signaler de tels cas», a encore espéré Lise Klaveness, à la tête de la NFF depuis 2022.

Celle-ci a également déclaré au Times être «déçue mais pas nécessairement surprise» par le manque de transparence de la FIFA dans cette affaire et par le fait qu'elle n'ait pas publié l'intégralité du jugement expliquant sa décision.

«Essayer de mettre ça sous le tapis maintenant ne passera pas, a-t-elle encore insisté. Trop de gens ont eu le sentiment, entraîneurs, joueurs, supporters, que cela touchait de trop près le football.»

Il a pu jouer contre la Belgique

Exclu lors du seizième de finale face à la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun a vu sa suspension pour le huitième de finale face à la Belgique commuée en «un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an» par la commission de discipline de la FIFA.

Cette décision est intervenue après que le président américain Donald Trump a demandé à celui de la FIFA Gianni Infantino de réexaminer ce carton rouge qui lui paraissait injustifié. Gianni Infantino a assuré lui avoir répondu que les instances de la FIFA étaient «indépendantes». Malgré la présence de Balogun, la Belgique avait finalement battu sèchement les Etats-Unis 4-1.