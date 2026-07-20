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En raison de l'affaire Balogun
Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, aurait boycotté la finale

Selon The Times, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a boycotté la finale du Mondial 2026. Ce en raison de l'affaire Balogun, révélant une fracture grandissante entre l'UEFA et la FIFA.
Publié: il y a 6 minutes
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Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, n'a pas assisté à la finale de la Coupe du monde 2026.
Photo: FIFA via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin n'a pas assisté à la finale du Mondial 2026 en raison de l'affaire Balogun, selon le journal britannique The Times. L'instance avait estimé quelques jours plus tôt que la FIFA «a franchi une ligne rouge».

Cette absence d'Aleksander Ceferin, également vice-président de la FIFA, «témoigne d'une profonde fracture» entre la FIFA et l'UEFA selon The Times. Contactée par l'AFP, l'UEFA n'a pas souhaité réagir.

En raison de l'affaire Balogun

L'absence de Ceferin est intervenue deux semaines après la décision de l'instance mondiale de suspendre le carton rouge infligé à l'Américain Folarin Balogun. Exclu lors du 16e de finale face à la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant avait vu sa suspension pour le 8e de finale face à la Belgique commuée en un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an.

Cette décision est intervenue après que le président américain Donald Trump a demandé à celui de la FIFA Gianni Infantino de réexaminer ce carton rouge qui lui paraissait injustifié. M. Infantino a assuré lui avoir répondu que les instances de la FIFA étaient «indépendantes».

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«Nous exprimons notre stupeur face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable», qui «a franchi une ligne rouge», avait alors commenté l'UEFA dans un communiqué d'une rare sévérité estimant qu'«une suspension automatique minimale d'un match à la suite d'un carton rouge n'est pas une option laissée à la discrétion des instances».

Lors de cette Coupe du monde, l'UEFA s'était déjà positionnée en opposition à la FIFA à plusieurs reprises, notamment lorsque M. Ceferin avait estimé que l'élargissement du Mondial à 48 équipes entraînait des matches «sans intérêt». L'UEFA avait également annoncé le jour de l'ouverture du Mondial que l'arbitre somalien Omar Artan, refoulé des États-Unis où il devait officier, serait au sifflet de la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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