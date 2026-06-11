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L'UEFA nargue la FIFA
Le Somalien Omar Artan arbitrera la Supercoupe d'Europe

Refusé d'entrée aux États-Unis, où il devait prendre part lors du Mondial 2026, l'arbitre somalien Omar Artan officiera à la Supercoupe d'Europe. L'UEFA défend ses compétences et prône l'unité dans le football.
Publié: il y a 27 minutes
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Omar Artan ne peut pas arbitrer au Mondial 2026? Il pourra se consoler à la finale de la Supercoupe d'Europe.
Photo: IMAGO/DeFodi Images
Blick Sport avec AFP

Mais qu'a cherché à faire l'UEFA en annonçant que l'arbitre somalien Omar Artan – refoulé des États-Unis samedi alors qu'il devait officier lors du Mondial 2026 – sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe le 12 août prochain entre le PSG et Aston Villa?

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Seuls Aleksander Čeferin (président de l'UEFA) et ses collègues le savent. Mais c'est en tout cas un joli pied de nez à la FIFA. «Le football est fait pour rapprocher les gens, et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses remarquables qualités d'arbitrage», déclare d'ailleurs le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, dans un communiqué.

Accord entre l'UEFA et la CAF

La décision de nommer l'officiel de 34 ans «a été prise dans le cadre d'un accord récemment signé entre l'UEFA et la CAF afin d'encourager la coopération dans de nombreux domaines, y compris l'arbitrage», précise l'organisation.

Les deux confédérations «sont unies par la volonté commune de développer le football à tous les niveaux et de promouvoir les valeurs fondamentales d'unité, d'égalité et de non-discrimination», poursuit l'UEFA.

Omar Artan accueilli en héros en Somalie

Omar Artan a été accueilli mercredi en héros à Mogadiscio, quelques jours après avoir été refoulé à son arrivée à l'aéroport international de Miami (Floride), alors qu'il avait été sélectionné par la FIFA pour arbitrer lors du Mondial (11 juin-10 juillet) coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

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Un responsable du Département d'Etat américain a déclaré mardi soir à l'AFP que l'arbitre était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui «rendait le voyageur inéligible à l'entrée» sur le sol américain.

Gianni Infantino n'est pas le roi du monde

«C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout», s'est défendu de son côté le patron de la FIFA Gianni Infantino, lors d'une conférence de presse mercredi soir à Mexico. «Nous essayons toujours de trouver des solutions mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde qui peuvent régner sur les gouvernements et les forces de police.»

Disputée le 12 août à Salzbourg (Autriche), la Supercoupe d'Europe opposera le Paris SG, tenant du titre et vainqueur d'une deuxième Ligue des Champions d'affilée, au club anglais d'Aston Villa, sacré en Ligue Europa.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
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0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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