Gianni Infantino a jugé «malheureux» qu'Omar Artan, arbitre somalien, ait été refoulé à son entrée aux États-Unis. L'affaire a provoqué l'indignation en Somalie.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a jugé mercredi «malheureux» que l'arbitre somalien Omar Artan ait été refoulé par les autorités américaines. Celui-ci devait officier pendant le Mondial 2026. «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Mexico à la veille de l'ouverture du tournoi.

Inéligible à l'entrée

«Nous essayons toujours de trouver des solutions, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde qui peuvent régner sur les gouvernements et les forces de police, nous sommes une organisation sportive», a expliqué le patron de l'instance mondiale du football.

Désigné arbitre africain de l'année en 2025, Omar Artan, 34 ans, faisait partie des 52 arbitres retenus par la FIFA pour le Mondial 2026 (11 juin - 19 juillet) co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Refoulé à son arrivée samedi à l'aéroport international de Miami, Omar Artan, qui est rentré mercredi à Mogadiscio, a déclaré qu'il disposait d'un visa en règle. Un responsable du département américain d'Etat a indiqué mardi soir qu'il était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui le rendait «inéligible à l'entrée» sur le territoire des Etats-Unis.

L'affaire a provoqué l'indignation en Somalie et illustré les fortes tensions liées à la politique migratoire stricte des Etats-Unis.