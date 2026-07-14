Après le scandale, Folarin Balogun s'exprime enfin

Folarin Balogun rompt enfin le silence après la polémique qui l'a concerné lors de la Coupe du monde. L'attaquant américain a déclaré avoir essayé de se concentrer sur le match, mais que cela avait été difficile.

Björn Lindroos

C'est l'une des importantes – et surtout peu glorieuses – histoires de cette Coupe du monde. La FIFA a gracié Folarin Balogun après son carton rouge, et l'Américain a ainsi pu disputer le huitième de finale contre la Belgique. Cela après que le président Donald Trump a appelé son homologue Gianni Infantino.

Alors que pratiquement tous les experts et responsables se sont exprimés à ce sujet, Folarin Balogun lui-même était resté silencieux. Mais dans l'émission «CBS Morning», l'attaquant de l'AS Monaco s'est désormais exprimé à ce sujet: «Ma première réaction a été de me réjouir de faire à nouveau partie de l'équipe. Mais en y réfléchissant, je savais que cela susciterait beaucoup de polémiques.»

Une certaine nervosité dans le vestiaire

L’équipe n’est pas non plus restée indifférente face à l’agitation autour de ce cas. «J’ai pu percevoir un peu de nervosité chez mes coéquipiers, car c’est une situation vraiment unique, détaille Folarin Balogun. Mais plus le match approchait, plus j’essayais de me concentrer autant que possible, même si c’était difficile. Il y avait beaucoup de bruit venant de l’extérieur, et c’est difficile à ignorer.»

Au final, même la grâce accordée à l’attaquant américain n’y a rien changé. Les Américains se sont inclinés 1-4 face à la Belgique et ont été éliminés en huitièmes de finale de leur tournoi. Mais le scandale de cette affaire continuera de faire parler de lui pendant longtemps.