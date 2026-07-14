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«Difficile d'ignorer le bruit»
Après le scandale, Folarin Balogun s'exprime enfin

Folarin Balogun rompt enfin le silence après la polémique qui l'a concerné lors de la Coupe du monde. L'attaquant américain a déclaré avoir essayé de se concentrer sur le match, mais que cela avait été difficile.
Publié: il y a 24 minutes
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Pour la première fois, Folarin Balogun s'exprime sur son incident lors de la Coupe du monde.
Photo: Getty Images
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Björn Lindroos

C'est l'une des importantes – et surtout peu glorieuses – histoires de cette Coupe du monde. La FIFA a gracié Folarin Balogun après son carton rouge, et l'Américain a ainsi pu disputer le huitième de finale contre la Belgique. Cela après que le président Donald Trump a appelé son homologue Gianni Infantino.

Alors que pratiquement tous les experts et responsables se sont exprimés à ce sujet, Folarin Balogun lui-même était resté silencieux. Mais dans l'émission «CBS Morning», l'attaquant de l'AS Monaco s'est désormais exprimé à ce sujet: «Ma première réaction a été de me réjouir de faire à nouveau partie de l'équipe. Mais en y réfléchissant, je savais que cela susciterait beaucoup de polémiques.»

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Une certaine nervosité dans le vestiaire

L’équipe n’est pas non plus restée indifférente face à l’agitation autour de ce cas. «J’ai pu percevoir un peu de nervosité chez mes coéquipiers, car c’est une situation vraiment unique, détaille Folarin Balogun. Mais plus le match approchait, plus j’essayais de me concentrer autant que possible, même si c’était difficile. Il y avait beaucoup de bruit venant de l’extérieur, et c’est difficile à ignorer.»

Au final, même la grâce accordée à l’attaquant américain n’y a rien changé. Les Américains se sont inclinés 1-4 face à la Belgique et ont été éliminés en huitièmes de finale de leur tournoi. Mais le scandale de cette affaire continuera de faire parler de lui pendant longtemps.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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