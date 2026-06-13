À quelques heures de l’entrée en lice de la Suisse face au Qatar, les lecteurs de Blick ont livré leurs pronostics. Parcours de la Nati, meilleur joueur, révélation et futur champion: voici les grandes tendances qui se dégagent.

Diego Buccino

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 a enfin été donné. Avant l’entrée en lice de la Suisse face au Qatar ce samedi à 21h (en direct sur Blick), nous vous avions posé plusieurs questions sur le parcours de la Nati et sur vos favoris pour le tournoi. Plus de 1000 lecteurs ont participé à nos sondages et une tendance se dégage clairement: vous êtes optimistes, mais sans vous emballer.

Jusqu'où ira la Suisse?

La Suisse semble en effet avoir hérité d’un groupe abordable avec le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada. Résultat: seuls 5% d’entre vous imaginent une élimination dès la phase de groupes. À l’inverse, la majorité voit la sélection de Murat Yakin franchir au moins un tour à élimination directe.

Votre scénario privilégié? Une qualification pour les huitièmes de finale (34%) ou même pour les quarts (32%). Les plus optimistes sont également nombreux puisque 18% des votants voient la Suisse atteindre au minimum les demi-finales. Et 6% croient carrément à un exploit historique et à un premier titre mondial.

Qui seront les leaders de la Nati?

Si la troupe de Murat Yakin veut réussir un grand tournoi, elle aura besoin de leaders. Et sur ce point, vous n’avez pas hésité longtemps. Avec 52% des voix, Granit Xhaka est largement désigné comme le joueur suisse qui marquera cette Coupe du monde. Le capitaine devance nettement Johan Manzambi (20%) et Dan Ndoye (13%). Une preuve supplémentaire du statut acquis par le milieu de terrain, qui dispute déjà son quatrième Mondial.

Dans le secteur offensif, c’est Dan Ndoye qui recueille le plus de confiance. L’ailier obtient 46% des suffrages et devance Breel Embolo (32%) comme meilleur buteur de l'équipe suisse. Derrière eux, Johan Manzambi (9%) complète le podium.

Et à l'échelle mondiale?

À l’échelle mondiale, l’Espagne apparaît comme votre grande favorite. La «Roja» récolte 37% des votes lorsqu’il s’agit de désigner le futur champion du monde. La France suit à distance avec 18%, tandis que l’Angleterre et le Portugal se partagent la troisième place avec 11%.

Pour le titre de meilleur buteur de la compétition, vos avis sont plus partagés. Harry Kane arrive en tête avec 26% des voix devant Lamine Yamal (15%) et Erling Haaland (13%). Plus surprenant, Kylian Mbappé ne récolte que 9% des suffrages malgré ses huit réalisations lors du Mondial 2022.

Quelle équipe va créer la surprise?

Enfin, lorsqu’il s’agit de désigner la nation capable de créer la surprise, vous avez choisi… la Suisse. Avec 38% des votes, la Nati arrive largement en tête devant le Sénégal (9%), le Maroc (8%) et le Japon (7%).

Reste désormais à savoir si vos pronostics résisteront à l’épreuve du terrain. Première réponse dès ce soir avec l’entrée en scène de la Suisse.