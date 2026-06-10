Et maintenant, on parle de football?

L'équipe de Suisse ne veut plus entendre parler de «bruits parasites», mais se concentrer uniquement sur le football et ce premier match face au Qatar, samedi à San Francisco.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le mot à la mode autour de l'équipe de Suisse de football depuis une semaine est «Nebengeräusche», c'est-à-dire les «bruits parasites», ceux qui viennent perturber le bon déroulement d'une compétition ou, en l'occurrence, sa préparation. Certains viennent de l'extérieur, d'autres sont provoqués par les joueurs eux-mêmes et leur importance est variable. Entre les feux de forêt, les serpents, les aigles bicéphales, Volkswagen, Granit Xhaka et le visa de Breel Embolo, il y en a pour tout le monde autour de la Nati depuis l'arrivée à San Diego voilà une semaine. Et la seule question qui compte: ces «bruits» peuvent-ils avoir un impact sur la performance? Dans le cas des déclarations de Granit Xhaka, qui demande plus d'intensité à l'entraînement, il est à espérer qu'ils en aient un. Mais pour le reste, l'heure est au déminage, quand il y a quelque chose à déminer. La priorité: épargner le groupe et gagner en sérénité afin d'arriver le plus prêt possible, mardi à 12h, heure locale, face au Qatar.

Alors, l'équipe de Suisse veut recentrer le débat et parler de football, et uniquement de football. Tel est le mot d'ordre depuis lundi à la Jewish Academy de San Diego. Le «team event» de lundi soir, un repas sur la plage de la Jolla, a été très apprécié, mais il est derrière, et une seule chose compte: la montée en puissance jusqu'à samedi.

Quelle surprise prépare Murat Yakin?

A trois jours du match, que prépare Murat Yakin? Le premier match de préparation a été l'occasion de tester la défense à trois, le deuxième de revenir à une défense à quatre. Dans les deux cas, Johan Manzambi était sur le terrain et il est l'un des gagnants de la préparation avec Michel Aebischer, contrairement à Fabian Rieder. Mais Murat Yakin aime les surprises, en tout cas pour l'adversaire, et il n'est pas exclu qu'il ait une idée derrière la tête pour affronter le Qatar samedi et une autre pour défier la Bosnie cinq jours plus tard.

«Comment on se prépare aux surprises du coach? On ne s'y prépare pas», a souri Silvan Widmer ce mercredi devant la presse. Le latéral droit assure préparer tous ses matches de la même manière, qu'il soit aligné dans un rôle plus offensif dans le cas d'une défense à trois ou plus «sécuritaire» dans un système à quatre.

«Les postes de latéral et de piston sont très similaires. J’ai été formé comme latéral, mais j’ai aussi un tempérament offensif. Tant que j’évolue sur un côté, je suis satisfait», a-t-il souri. Sa place de titulaire est d'ailleurs tout sauf assurée, même s'il est le seul latéral droit de métier de l'effectif. Si la Nati joue à quatre, il débutera à coup sûr. Mais si Murat Yakin opte pour une défense à trois, alors Dan Ndoye est un concurrent plus que sérieux pour le poste de piston, vu que c'est ainsi que la Nati a évolué contre la Jordanie avant de s'envoler pour les Etats-Unis.

Un but qui a été analysé de près

Ce qui est sûr, c'est que les Suisses ont analysé de près le but encaissé face à l'Australie samedi dernier à San Diego et que cette égalisation n'a plu ni au staff technique, ni aux joueurs. «Le staff nous en a parlé, bien sûr. On avait la volonté de presser haut, ce qu'on a fait, mais le pressing a manqué d'intensité sur le porteur du ballon. Celui-ci a pu jouer long et derrière, la couverture a été défaillante. On s'est fait transpercer sur un seul long ballon. On en a parlé, on a étudié ce qui s'est passé et on va en tirer les conséquences pour que ça ne se reproduise pas», a assuré Silvan Widmer.

Le pic de forme, c'est maintenant!

La Suisse, en tout cas, ne veut pas entendre parler d'un premier match plus abordable et d'une montée en puissance progressive au fil de la compétition, assure-t-il. «Nous devons être à notre meilleur niveau tout de suite et le maintenir pendant plusieurs semaines. Ce serait une erreur fatale de penser que les premiers matches sont moins importants. Nous ne sous-estimerons aucun adversaire». Et au sujet de la remise à l'ordre de Granit Xhaka? «Ce n'est plus un sujet de discussion parmi nous. L’intensité des entraînements augmente et nous avons très envie que la compétition commence.» Le football, rien que le football!