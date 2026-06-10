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La Nati monte en puissance avant d'affronter le Qatar
1:44
Plus que trois jours:La Nati monte en puissance avant d'affronter le Qatar

La Nati concentrée sur le Qatar
Et maintenant, on parle de football?

L'équipe de Suisse ne veut plus entendre parler de «bruits parasites», mais se concentrer uniquement sur le football et ce premier match face au Qatar, samedi à San Francisco.
Publié: 20:59 heures
Breel Embolo et Johan Manzambi seront-ils tous deux titulaires samedi face au Qatar? Pas impossible.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Le mot à la mode autour de l'équipe de Suisse de football depuis une semaine est «Nebengeräusche», c'est-à-dire les «bruits parasites», ceux qui viennent perturber le bon déroulement d'une compétition ou, en l'occurrence, sa préparation. Certains viennent de l'extérieur, d'autres sont provoqués par les joueurs eux-mêmes et leur importance est variable. Entre les feux de forêt, les serpents, les aigles bicéphales, Volkswagen, Granit Xhaka et le visa de Breel Embolo, il y en a pour tout le monde autour de la Nati depuis l'arrivée à San Diego voilà une semaine. Et la seule question qui compte: ces «bruits» peuvent-ils avoir un impact sur la performance? Dans le cas des déclarations de Granit Xhaka, qui demande plus d'intensité à l'entraînement, il est à espérer qu'ils en aient un. Mais pour le reste, l'heure est au déminage, quand il y a quelque chose à déminer. La priorité: épargner le groupe et gagner en sérénité afin d'arriver le plus prêt possible, mardi à 12h, heure locale, face au Qatar.

Alors, l'équipe de Suisse veut recentrer le débat et parler de football, et uniquement de football. Tel est le mot d'ordre depuis lundi à la Jewish Academy de San Diego. Le «team event» de lundi soir, un repas sur la plage de la Jolla, a été très apprécié, mais il est derrière, et une seule chose compte: la montée en puissance jusqu'à samedi.

Quelle surprise prépare Murat Yakin?

A trois jours du match, que prépare Murat Yakin? Le premier match de préparation a été l'occasion de tester la défense à trois, le deuxième de revenir à une défense à quatre. Dans les deux cas, Johan Manzambi était sur le terrain et il est l'un des gagnants de la préparation avec Michel Aebischer, contrairement à Fabian Rieder. Mais Murat Yakin aime les surprises, en tout cas pour l'adversaire, et il n'est pas exclu qu'il ait une idée derrière la tête pour affronter le Qatar samedi et une autre pour défier la Bosnie cinq jours plus tard.

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«Comment on se prépare aux surprises du coach? On ne s'y prépare pas», a souri Silvan Widmer ce mercredi devant la presse. Le latéral droit assure préparer tous ses matches de la même manière, qu'il soit aligné dans un rôle plus offensif dans le cas d'une défense à trois ou plus «sécuritaire» dans un système à quatre.

Silvan Widmer sera-t-il titulaire samedi face au Qatar? Dans le cas où la Suisse joue à quatre derrière, sans doute. A trois, c'est plus douteux.
Photo: TOTO MARTI

«Les postes de latéral et de piston sont très similaires. J’ai été formé comme latéral, mais j’ai aussi un tempérament offensif. Tant que j’évolue sur un côté, je suis satisfait», a-t-il souri. Sa place de titulaire est d'ailleurs tout sauf assurée, même s'il est le seul latéral droit de métier de l'effectif. Si la Nati joue à quatre, il débutera à coup sûr. Mais si Murat Yakin opte pour une défense à trois, alors Dan Ndoye est un concurrent plus que sérieux pour le poste de piston, vu que c'est ainsi que la Nati a évolué contre la Jordanie avant de s'envoler pour les Etats-Unis.

Un but qui a été analysé de près

Ce qui est sûr, c'est que les Suisses ont analysé de près le but encaissé face à l'Australie samedi dernier à San Diego et que cette égalisation n'a plu ni au staff technique, ni aux joueurs. «Le staff nous en a parlé, bien sûr. On avait la volonté de presser haut, ce qu'on a fait, mais le pressing a manqué d'intensité sur le porteur du ballon. Celui-ci a pu jouer long et derrière, la couverture a été défaillante. On s'est fait transpercer sur un seul long ballon. On en a parlé, on a étudié ce qui s'est passé et on va en tirer les conséquences pour que ça ne se reproduise pas», a assuré Silvan Widmer.

Le pic de forme, c'est maintenant!

La Suisse, en tout cas, ne veut pas entendre parler d'un premier match plus abordable et d'une montée en puissance progressive au fil de la compétition, assure-t-il. «Nous devons être à notre meilleur niveau tout de suite et le maintenir pendant plusieurs semaines. Ce serait une erreur fatale de penser que les premiers matches sont moins importants. Nous ne sous-estimerons aucun adversaire». Et au sujet de la remise à l'ordre de Granit Xhaka? «Ce n'est plus un sujet de discussion parmi nous. L’intensité des entraînements augmente et nous avons très envie que la compétition commence.» Le football, rien que le football!

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
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1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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