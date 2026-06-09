L'équipe de Suisse a encaissé deux buts relativement similaires lors de cette préparation à la Coupe du monde, sur des longs ballons joués dans le dos d'une défense mal alignée. Mais la source du problème se trouve également au départ, avec un pressing inefficace.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Non, la Suisse n'a pas tout fait faux face à l'Australie (1-1) ce samedi à San Diego, loin de là. Même si Granit Xhaka a souhaité réveiller tout le monde avec son coup de gueule d'après-rencontre, le fait est que la Nati a disputé trente premières minutes de bon niveau, avant de largement baisser de pied. Mais il est tout aussi correct d'observer que l'Australie a égalisé peu après la pause de manière beaucoup trop aisée, transperçant la défense helvétique grâce à... un seul long ballon, ce qui est difficilement acceptable pour une équipe ayant de grandes ambitions dans cette Coupe du monde.

Connor Metcalfe a pu servir Tete Yengi, lequel a marqué dans le but vide (56e) et cette réussite mérite que l'on s'y attarde, car la Jordanie avait marqué sur une action similaire quelques jours plus tôt à Saint-Gall (4-1). La Suisse va devoir resserrer les boulons assez vite, car il ne fait aucun doute que le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada, ses trois adversaires en poules, ont analysé les vidéos de ces deux buts de près.

«C'est trop facile pour l'Australie!»

Que s'est-il donc passé sur cette égalisation? «C'est un but complètement évitable, du début à la fin de l'action», grince Raoul Savoy. Le technicien, sélectionneur du Tchad, n'en a pas cru ses yeux devant sa télévision à Sainte-Croix. «C'est trop facile pour l'Australie! Encore plus en début de mi-temps, tu ne peux pas te faire surprendre comme ça.»

Son confrère Christophe Caschili, ancien entraîneur du Stade Nyonnais en Challenge League, est d'accord avec le constat, en partant du début: ce ballon dans les pieds du défenseur australien et ce pressing insuffisant de la part de Johan Manzambi. «Au départ de l'action, la Suisse a six joueurs en zone 3. Ce bloc haut est favorable à un pressing, mais celui-ci va être mal coordonné. Malgré les six joueurs suisses en zone offensive, l'Australie trouve un relanceur libre avec un pressing tardif qui manque d'intensité», analyse le technicien français.

«Le ballon est d'abord dans les pieds du gardien, puis remis sur le côté gauche. Et là, le pressing suisse est effectivement beaucoup trop léger et il n'empêche pas le défenseur australien de jouer long», enchaîne Raoul Savoy.

Défenseur central de métier, Sébastien Le Neün, qui dispute en ce moment les finales de promotion de 1re ligue, a également été étonné devant sa télévision. «La première chose, c'est que le bloc équipe est extrêmement haut et exposé. La Suisse avait une volonté de maintenir la pression haute sur le terrain. Face à une équipe comme l'Australie, qui mise sur des transitions rapides, c'est un risque à assumer. Dans l’ensemble, le pressing haut et bien orienté sur un côté, certainement défini par Murat Yakin, a bien fonctionné sur les différentes récupération de balles.» Mais pas cette fois.

Raoul Savoy complète: «Si on veut faire un pressing haut, pas de souci. Mais il faut mettre plus d'intensité de la part des attaquants. Et la ligne défensive doit être plus attentive et ne pas se faire prendre. Un ballon long qui surprend tout le monde et qui se finit par un trois contre un, c'est impossible à ce niveau.»

Un pressing insuffisant, une défense qui réagit mal

Le fait est que, insuffisamment pressé par Johan Manzambi, le défenseur australien a pu jouer son long ballon sans être dérangé. Et que la défense suisse a très mal joué le coup. «En tant que défenseur central je sais que si le porteur n'est pas sous pression, les défenseurs doivent impérativement s’orienter et être prêt à reculer pour protéger la profondeur. Ici, la réaction a été trop tardive malheureusement», analyse Sébastien Le Neün.

Christophe Caschili va dans le même sens. «La ligne défensive a pris le ballon comme unique information, pas la course en profondeur du milieu qui s'est projeté. Les défenseurs ont été pris dans le dos avec ce jeu long et ils ont défendu en reculant. Ils sont restés en marquage homme à homme, mais en étant focalisés sur le ballon. Ils n'ont pas du tout maîtrisé la profondeur, ni la couverture.»

Silvan Widmer, tout à droite, s'est fait battre en vitesse, ce que ne conteste pas Raoul Savoy. «C'est vrai, mais la position de Nico Elvedi est beaucoup trop haute au départ!», constate le sélectionneur du Tchad, lequel aurait aimé plus de réactivité et de hargne défensive de la part des défenseurs suisses. «Les trois autres défenseurs reviennent au petit trot et la situation devient un trois contre contre un.»

«Manuel Akanji doit reculer»

Vainqueur de la Coupe de Suisse avec le FC Sion en 2006, Sébastien Meoli insiste lui sur la responsabilité de Manuel Akanji sur cette action. «Il n'est absolument pas en couverture. Quand il voit que le joueur adverse s'apprête à jouer ce long ballon, et qu'il n'est pas pressé, il doit lâcher son marquage et y aller. Il doit reculer dès qu'il voit que la longue va partir. Tu es défenseur central, tu dois jouer la sécurité.» Et après, il ne fait rien, ou pas assez, pour protéger son but. «Il ne fait pas un énorme sprint, disons...», constate l'ancien capitaine du LS, plus de 250 matches en défense centrale en Swiss Football League.

Christophe Caschili assure également que le repli défensif s'arrête trop tôt: «Se retrouver à trois contre un sur un jeu long, cela a de quoi interpeller». «Ils sont tous à la faute. J'exonère un peu Silvan Widmer du constat. Lui, au moins, il a sprinté, il a essayé d'y aller. Mais quand tu vois le départ du ballon, les autres défenseurs trottinent», constate Sébastien Meoli.

«C'est le scénario catastrophe pour n'importe quelle défense. La couverture mutuelle a totalement sauté, et Tete Yengi n'a eu qu'à conclure l'offrande de Metcalfe», observe Sébastien Le Neün, qui tient cependant à tempérer le constat. «Il faut prendre en considération le contexte et l’enjeu de ce match de préparation. Comme son nom l’indique», assure le défenseur central.

Sébastien Meoli: «Typiquement un but que la Nati ne va pas encaisser en match officiel»

Un match qui sert justement à régler les détails. Et nul doute que Murat Yakin et son staff vont se repasser ce but en boucle cette semaine pour l'éviter dès samedi face au Qatar. Sébastien Meoli en est persuadé: il n'existe quasiment aucun risque de revoir une telle scène lors d'un match à enjeu. «C'est typiquement un but que la Nati ne va pas encaisser en match officiel. Manuel Akanji sait bien ce qu'il a fait et pas fait sur cette action. J'ai une estime énorme pour ce joueur, qui est le meilleur défenseur de l'Inter, un monstre physique et un joueur habile balle au pied. Qui est plus fort que lui aujourd'hui dans le monde du football? Pas grand monde. Ce but-là, il ne se reproduira pas.»