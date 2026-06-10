Le coup d'envoi approche. La Suisse débarque en Amérique du Nord avec des ambitions, un groupe abordable et une génération expérimentée. On vous pose les grandes questions. À vous de jouer!

Blick Sport

La Nati est prête à entrer en scène! Le 13 juin, au Levi's Stadium de Santa Clara, l'équipe de Suisse affrontera le Qatar pour son premier match de la Coupe du monde 2026. Un tournoi inédit à 48 équipes, disputé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique — et pour Granit Xhaka et ses coéquipiers, une opportunité en or.

Un groupe à la portée de la Suisse

La chance a souri à Murat Yakin lors du tirage au sort. Le Groupe B, c'est la Suisse, le Canada (pays hôte), la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Sur le papier, aucun ogre. Mais le football se joue sur le terrain, et les surprises font partie de l'ADN de la compétition.

Les trois matchs de poule

- Samedi 13 juin, 21h00 (heure suisse). Suisse - Qatar, Levi's Stadium (Santa Clara)

- Jeudi 18 juin, 21h00 (heure suisse). Suisse - Bosnie-Herzégovine, SoFi Stadium (Los Angeles)

- Mercredi 24 juin, 21h00 (heure suisse). Suisse - Canada, BC Place (Vancouver)

Sortir de ce groupe indemne semble à la portée de la Nati. La vraie question, c'est jusqu'où la Nati peut aller ensuite.

Profils offensifs variés

À 33 ans, Granit Xhaka disputera son quatrième Mondial consécutif. Une longévité rare, un symbole fort. Autour du capitaine, Murat Yakin a misé sur l'expérience: 17 des 26 joueurs sélectionnés étaient déjà au Qatar en 2022. Manuel Akanji (Inter Milan), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Ricardo Rodriguez (136 sélections, 4e Mondial lui aussi), Remo Freuler, Djibril Sow. Ce groupe se connaît bien.

Les profils offensifs sont variés: Breel Embolo, Noah Okafor, Dan Ndoye, Zeki Amdouni. Assez de talent pour faire mal en phase de poules. Mais qui portera l'attaque de l'éqiupe de Suisse sur ses épaules?

Le prochain sondage est évidemment plus subjectif, puisqu'il s'agit d'une impression générale. Si la sélection de Murat Yakin veut réaliser un grand tournoi, cela ne passera pas que par des buts. Dans l'impression générale, qui sera LE joueur suisse de cette Coupe du monde? Celui que dont on parlera des prestations dans 10 ans lorsque l'on évoquera cette Coupe du monde 2026?

Et à l'échelle mondiale?

La Suisse n'est pas seule en compétition, puisque 47 autres équipes ont aussi des rêves de titre. L'Espagne fait figure de grand favori, elle qui se trouve sur une série impressionnante depuis son titre à l'Euro 2024. La France, numéro 1 au classement FIFA, n'est jamais loin. Et l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, voudra défendre sa couronne. Une couronne après laquelle l'Angleterre court depuis 1966...

Côté buteurs, Kylian Mbappé est celui dont le nom revient le plus souvent. Avec huit buts lors de la dernière édition en 2022, dont un hat-trick en finale, le Français a déjà prouvé qu'il savait se montrer à la hauteur de l'événement. Le Norvégien Erling Haaland, our son premier Mondial, et le Brésilien Vinicius Jr seront aussi à surveiller. Si l'Angleterre veut avoir du succès, cela passera par un grand tournoi de son buteur patenté, Harry Kane.

La grande surprise

À chaque Mondial, une équipe sort de nulle part et fait trembler les favoris. Le Maroc, en 2022, est allé jusqu'en demi-finales après avoir éliminé l'Espagnel Le Japon a sorti l'Allemagne en phase de groupe la même année. En 2026, avec 48 équipes et un format inédit, les occasions de renversement sont encore plus nombreuses. Qui sera l'outsider qui va tout chamboule?