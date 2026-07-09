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D'après son sélectionneur
Le Maroc va «jouer avec le couteau entre les dents» face à la France

Le Maroc affronte la France en quart de finale du Mondial 2026, jeudi. Son sélectionneur Mohamed Ouahbi veut une équipe «concentrée, motivée» et prête à «faire mal» aux Bleus.
Publié: il y a 30 minutes
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Mohamed Ouahbi et le Maroc se disent prêt à faire tomber les Bleus.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi a espéré mercredi que les Lions de l'Atlas aborderont le quart de finale du Mondial-2026 contre la France, jeudi, «avec le couteau entre les dents».

«Il y a quatre ans, en tant que supporteur, j'avais eu des regrets, les joueurs aussi (ndlr: après la demi-finale de la Coupe du monde 2022 perdue face aux Bleus). La clé c'est de ne pas avoir de regrets. Il y a des choses que l'on doit mieux faire. Il faudra jouer le match à 2000% sans se dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas mal, et vraiment jouer ce match avec le couteau entre les dents s'il le faut», a déclaré le technicien en conférence de presse.

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«Le bilan se fera à la fin mais jamais je me contenterai de quelque chose si je peux avoir plus. On va tout faire pour gagner. Il faut qu'on joue comme si on était dos au mur», a poursuivi celui qui a remporté l'an dernier le titre mondial U20 à la tête du Maroc et a succédé à Walid Regragui après la CAN 2025 remportée par les Lions de l'Atlas sur tapis vert au détriment du Sénégal à l'issue d'une finale chaotique.

Le Maroc «concentré et motivé»

Ouahbi a par ailleurs confirmé le forfait d'Ismael Saibari, le meilleur buteur marocain dans cette Coupe du monde (3 réalisations) et sorti sur blessure contre le Canada en huitièmes de finale (3-0). Le match face à la France «arrive trop tôt», a-t-il expliqué.

Il a également estimé que ses joueurs devront «faire mal» aux Bleus quand ils auront le ballon. «Si on arrive à être patient avec le ballon, à trouver des failles, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe, on peut faire mal à n'importe quelle équipe», a-t-il affirmé.

«Cela va se jouer sur le contenu, l'efficacité. L'énergie du Maroc est très grande et c'est ce qui fait la différence dans les moments difficiles. On est très sereins par rapport à la manière dont on a préparé ce match. Je sens les joueurs bien concentrés et motivés», a-t-il encore indiqué.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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France
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