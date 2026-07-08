DE
FR

«Le pire huitième de finale»
La presse étrangère critique la performance de la Nati

L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, un exploit historique. Ici, la joie est immense, tandis qu'à l'étranger, on ne s'emballe pas.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
1/5
En Suisse, la joie suscitée par cette qualification pour les quarts de finale est énorme.
Photo: FIFA via Getty Images

Septante-deux ans plus tard, la Suisse retrouve les quarts de finale de la Coupe du monde! Elle a éliminé la Colombie aux tirs au but au terme d’un match fermé et irrespirable (0-0, 4-3 tab), mardi à Vancouver, et affrontera l’Argentine de Lionel Messi au tour suivant. Voilà ce la presse étrangère en dit.

Allemagne

«BILD»: Le tabloïd reste objectif et titre: «La Suisse remporte la séance de tirs au but face à la Colombie au terme d'un match haletant». L'absence de la star du SC Freiburg, Johan Manzambi, est particulièrement soulignée. «Manzambi manque cruellement à la Suisse. L'attaque est bien en deçà des attentes.»

«Sport1»: «Elle s'en est tirée à bon compte», résume la chaîne sportive allemande.

«Sportschau»: «La Suisse résiste à l’adversité et célèbre un succès historique.»

«Die Zeit»: «Kobel comme Kahn – La Suisse attend un match exceptionnel avec Messi.»

Angleterre

«The Sun»: «La Suisse remporte un match soporifique aux tirs au but et affrontera l’Argentine.» Le tabloïd décrit le match de la Nati comme l’exact opposé de la victoire spectaculaire de Lionel Messi et des Argentins contre l'Egypte.

«Daily Mail»: Le quotidien anglais ne mâche pas ses mots. «Les huitièmes de finale ont offert des matchs inoubliables, mais celui-ci était de loin le pire de tous.»

«The Athletic»: «La Suisse garde son sang-froid et se qualifie pour les quarts de finale», titre le média. Il résume la rencontre en soulignant le manque d'occasions de but. «Les deux équipes ont eu du mal à gérer l'enjeu.»

A lire aussi
Ce défenseur colombien était inconsolable
Coupe du monde 2026
«Une bonne équipe de Suisse»
Ce défenseur colombien était inconsolable
Gregor Kobel: «La Suisse parmi les huit meilleurs du monde, un énorme succès»
Avec vidéo
Coupe du monde 2026
Le héros des tirs au but!
Gregor Kobel: «La Suisse parmi les huit meilleurs du monde, un énorme succès»

France

«Le Figaro»: «Kobel frustre ses adversaires», écrit le journal en rendant hommage au gardien de la Nati. Ce match très disputé est qualifié de «un match brouillon et une boucherie». «Etonnant que certains ne soient pas sortis sur blessures, même si les corps sont probablement bien épuisés après 120 minutes de football.»

«L'Equipe»: «La Suisse n'a pas démérité dans cet affrontement, pas le plus brillant des huitièmes, mais âpre et tendu», résume le média sportif. Avant d'ajouter: «La Nati aura des armes à opposer aux champions du monde.»

«SoFoot»: Le média spécialisé adresse un tacle sévère: «Le jeu est fade, peu construit, et on se demande même s’il ne serait pas possible de repêcher l’Egypte pour virer ces deux sélections du Mondial. Rien n’y fait, l’ennui envahit le stade.»

Portugal

«A bola»: «En quarts de finale – 72 ans plus tard», titre le journal sportif. «Le manque de talent a caractérisé ce qui fut – à quelques exceptions près – un après-midi très calme à Vancouver pour Vargas et Kobel», résume le média portugais.

Colombie

«El Colombiano»: «Le rêve de la Colombie en Coupe du monde s'est brisé, et le pays pleure.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Colombie
Colombie
Suisse (H)
Suisse (H)
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Colombie
      Colombie
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026