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Les attentes étaient énormes, la déception l'est d'autant plus. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Colombie a été éliminée par une solide équipe de Suisse en 8es de finale de la Coupe du monde après la séance de tirs au but (0-0; 4-3 tab). Davinson Sanchez a notamment manqué sa tentative et son tir sur la latte lui a mis un coup de barre dont il a eu beaucoup de peine à se relever, comme le montre une vidéo qui tourne sur les réseaux.

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Sur les images, le défenseur de Galatasaray apparaît inconsolable au milieu du terrain. Plusieurs coéquipiers tentent de lui remonter le moral, le prennent dans leurs bras et lui adressent des mots de réconfort. «Même si d’autres joueurs ont été affectés, la vidéo montre clairement que celui qui a le plus souffert de cette défaite est Sánchez, qui s’est effondré au sol en pleurant à chaudes larmes», écrit le journal colombien «El Tiempo». Une issue cruelle pour celui qui s’était montré impérial tout au long du tournoi, la défense des Cafeteros n’ayant concédé qu’un seul but en cinq matches.

«Une bonne équipe de Suisse»

«C’est une journée douloureuse. Les semaines à venir seront difficiles, mais il faut maintenant relever la tête et continuer», a expliqué Jhon Arias. Le milieu de terrain n’a pas voulu justifier cette élimination par des facteurs externes, comme les nombreux déplacements effectués par la Colombie. «C’est à nous de jouer là où on nous le demande. Nous avons parcouru les trois pays et de longues distances, ce qui nous a affectés, mais ce ne sont pas des excuses», a-t-il confié en zone mixte, dans des propos relayés par «El Tiempo».

Le Colombien a estimé que ce huitième de finale avait été «très équilibré, face à une bonne équipe de Suisse qui mérite sa qualification». Un discours bien loin de la mauvaise foi affichée par Riyad Mahrez après l’élimination de l’Algérie. «En gardant la tête froide, nous avons réalisé une bonne Coupe du monde, mais cela n’a pas suffi, a poursuivi Jhon Arias. Il nous a manqué un petit quelque chose. C’est ainsi que va le football. Cette élimination nous laisse un goût amer, mais nous repartons avec la conviction qu’il faut ajuster et corriger certaines choses. Nous sommes sur une voie qui nous permettra, à l’avenir, de remporter de grandes victoires.»

«C’est le destin et nous devons l’accepter», a déclaré de son côté le latéral Daniel Muñoz. «Nous n’avons rien à nous reprocher, car nous avons tout donné. Nous nous sommes créé des occasions et, par moments, nous avons été supérieurs, mais le ballon ne voulait tout simplement pas entrer.» Il faisait notamment référence à la tête de Jhon Lucumí sur la barre transversale durant la prolongation, ainsi qu’à la grosse occasion de Jaminton Campaz après une perte de balle de Granit Xhaka. «C’est le football, a conclu le défenseur de Crystal Palace. Le plus dur, maintenant, c’est de se relever.»