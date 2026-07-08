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«Une bonne équipe de Suisse»
Ce défenseur colombien était inconsolable

Après l'élimination contre la Suisse, la déception était grande dans les rangs colombiens. Auteur d'un excellent tournoi, Davinson Sanchez a notamment manqué sa tentative. Cruel.
Publié: il y a 9 minutes
Davinson Sanchez a tiré sur la latte de Kobel. La Colombie sera éliminée.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Les attentes étaient énormes, la déception l'est d'autant plus. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Colombie a été éliminée par une solide équipe de Suisse en 8es de finale de la Coupe du monde après la séance de tirs au but (0-0; 4-3 tab). Davinson Sanchez a notamment manqué sa tentative et son tir sur la latte lui a mis un coup de barre dont il a eu beaucoup de peine à se relever, comme le montre une vidéo qui tourne sur les réseaux.

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Sur les images, le défenseur de Galatasaray apparaît inconsolable au milieu du terrain. Plusieurs coéquipiers tentent de lui remonter le moral, le prennent dans leurs bras et lui adressent des mots de réconfort. «Même si d’autres joueurs ont été affectés, la vidéo montre clairement que celui qui a le plus souffert de cette défaite est Sánchez, qui s’est effondré au sol en pleurant à chaudes larmes», écrit le journal colombien «El Tiempo». Une issue cruelle pour celui qui s’était montré impérial tout au long du tournoi, la défense des Cafeteros n’ayant concédé qu’un seul but en cinq matches.

«Une bonne équipe de Suisse»

«C’est une journée douloureuse. Les semaines à venir seront difficiles, mais il faut maintenant relever la tête et continuer», a expliqué Jhon Arias. Le milieu de terrain n’a pas voulu justifier cette élimination par des facteurs externes, comme les nombreux déplacements effectués par la Colombie. «C’est à nous de jouer là où on nous le demande. Nous avons parcouru les trois pays et de longues distances, ce qui nous a affectés, mais ce ne sont pas des excuses», a-t-il confié en zone mixte, dans des propos relayés par «El Tiempo».

Le Colombien a estimé que ce huitième de finale avait été «très équilibré, face à une bonne équipe de Suisse qui mérite sa qualification». Un discours bien loin de la mauvaise foi affichée par Riyad Mahrez après l’élimination de l’Algérie. «En gardant la tête froide, nous avons réalisé une bonne Coupe du monde, mais cela n’a pas suffi, a poursuivi Jhon Arias. Il nous a manqué un petit quelque chose. C’est ainsi que va le football. Cette élimination nous laisse un goût amer, mais nous repartons avec la conviction qu’il faut ajuster et corriger certaines choses. Nous sommes sur une voie qui nous permettra, à l’avenir, de remporter de grandes victoires.»

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«C’est le destin et nous devons l’accepter», a déclaré de son côté le latéral Daniel Muñoz. «Nous n’avons rien à nous reprocher, car nous avons tout donné. Nous nous sommes créé des occasions et, par moments, nous avons été supérieurs, mais le ballon ne voulait tout simplement pas entrer.» Il faisait notamment référence à la tête de Jhon Lucumí sur la barre transversale durant la prolongation, ainsi qu’à la grosse occasion de Jaminton Campaz après une perte de balle de Granit Xhaka. «C’est le football, a conclu le défenseur de Crystal Palace. Le plus dur, maintenant, c’est de se relever.»

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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