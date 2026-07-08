Les décisions de François Letexier lors du huitième de finale entre les Pharaons et l'Argentine ne passent pas au pays des pyramides. La fédération égyptienne a demandé l'ouverture d'une enquête.

AFP Agence France-Presse

La Fédération égyptienne de football a demandé à la FIFA d'exclure l'arbitre français François Letexier pour le reste du Mondial 2026, dénonçant des «erreurs d'arbitrages flagrantes» lors du huitième de finale perdu mardi par l'Égypte face à l'Argentine (3-2).

Par la voix de son président Hany About Rida, la Fédération a demandé à la FIFA l'ouverture d'une enquête sur François Letexier «suite aux erreurs d'arbitrages flagrantes commises par l'équipe d'arbitrage et à l'application d'un double standard, ce qui a entraîné la défaite de la sélection égyptienne», est-il indiqué dans un communiqué de l'instance.

Le dirigeant a demandé que l'arbitre central, ses assistants et les arbitres vidéo n'officient plus lors de la Coupe du Monde «après une enquête sur ces erreurs et la confirmation d'un acte de discrimination à l'encontre de l'équipe d'Égypte». Il déplore notamment «le refus obstiné» de François Letexier de «revoir certaines actions», qui, selon lui, auraient dû voir accordé aux Pharaons «un but valable et un penalty».

«Pressions exercées»

Au cours la rencontre, François Letexier a notamment refusé un but de l'attaquant égyptien Mostafa Zico en début de deuxième période, après intervention de la VAR, en raison d'une faute au départ de l'action.

Les Égyptiens estiment également qu'ils auraient pu obtenir un penalty dans le temps additionnel, pour un tirage de maillot sur Hamdy Fathy et un contact entre Mohamed Salah et Julian Alvarez dans la surface, juste avant le troisième but argentin.

Après la rencontre, le sélectionneur de l'Égypte Hossam Hassan a déploré un arbitrage «ni juste, ni équitable». «Il y a eu des pressions exercées sur l'arbitre de la part du camp argentin qui ont conduit à ce résultat», a-t-il regretté en conférence de presse.