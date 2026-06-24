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Deux expulsions oubliées?
Les Anglais peuvent dire un grand merci à la VAR

Plusieurs décisions arbitrales font polémique après le match nul entre l'Angleterre et le Ghana. La troupe de Carlos Queiroz peut s'estimer lésée.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Cette intervention du défenseur Ezri Konsa a été jugée licite par l'arbitre et par la VAR.
Photo: Getty Images
Blick Sport

L’Angleterre a connu une grosse désillusion mardi soir. Les Three Lions ont buté sur la défense de fer du Ghana, concédant le nul (0-0) dans une partie où il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir le premier tir cadré. Si Jude Bellingham a tenté de dédramatiser, les médias britanniques n’étaient pas du même avis. Sans oublier que la VAR s’est montrée plutôt clémente avec l’équipe anglaise.

«Pas d’inquiétude, pas de stress, pas d’embrouille. C’est le message que j’ai fait passer dans le vestiaire: rester positifs et préserver la bonne ambiance qui règne actuellement. Ce n’est pas la fin du monde. On a quatre points, on est bien placés pour se qualifier», a déclaré le milieu madrilène après la rencontre. Les attentes étaient pourtant grandes après la victoire probante contre la Croatie pour l’entrée en lice des finalistes malheureux du dernier Euro. «C’est un peu le syndrome du deuxième match. On commence par une bonne prestation et une belle victoire, mais le deuxième match s’avère frustrant à cause de la façon dont l’adversaire défend et s’organise», a ajouté celui qui, à 22 ans, a célébré sa 50e sélection avec l’équipe d’Angleterre.

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«No, he Kan’t»

Les médias anglais se montrent moins indulgents. «Les Three Lions sont ramenés brutalement à la réalité de la Coupe du monde après un match nul frustrant à Boston», titre «The Independent». «Retour à la réalité lors d’une soirée frustrante», ajoute «The Mirror», tandis que le «Daily Mail» écrit «Yawn in the USA» («Bâillements aux États-Unis»). «No, he Kan’t», s’amuse «The Sun», en référence à l’énorme occasion manquée par le buteur du Bayern en fin de rencontre. «Nous méritions ce but», a commenté l’entraîneur Thomas Tuchel, qui ne s’est pas exprimé sur le fait que son équipe aurait pu (dû) se retrouver à dix en seconde période.

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Peu avant la pause, Jude Bellingham a commis une grosse faute sur Jérôme Opoku. Alors que les deux équipes regagnaient les vestiaires, l’entraîneur assistant des Black Stars, John Paintsil, est allé dire sa façon de penser au milieu du Real Madrid. Selon les médias anglais, les deux hommes se seraient insultés, avec notamment un «va te faire foutre» et d’autres échanges d’amabilités.

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Deux cartons rouges oubliés?

Mais ce n’est pas en raison de cette joute verbale que Carlos Queiroz, sélectionneur du Ghana, a déclaré en conférence de presse: «Je ne sais pas si la VAR est toujours utilisée pendant la Coupe du monde.» Lors d’un échange avec Jordan Ayew, Jude Bellingham s’est couvert la bouche pour s’exprimer. Selon les règles instaurées par la FIFA pour cette Coupe du monde, ce type de comportement est sanctionné d’un carton rouge. Cela avait notamment été le cas pour Miguel Almiron avec le Paraguay. La raison pour laquelle Bellingham est passé entre les gouttes reste un mystère.

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Une autre situation fait polémique. Le Ghana n’est pas passé loin du hold-up parfait lorsque Prince Adu est parti seul défier Jordan Pickford. Mais Ezri Konsa a effectué un tacle salvateur. Problème: à aucun moment il ne touche le ballon. Les Black Stars auraient donc pu bénéficier d’un penalty pour cette faute en position de dernier défenseur, qui aurait pu (dû?) être sanctionnée d’un carton rouge.

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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