Les Anglais peuvent dire un grand merci à la VAR

Blick Sport

L’Angleterre a connu une grosse désillusion mardi soir. Les Three Lions ont buté sur la défense de fer du Ghana, concédant le nul (0-0) dans une partie où il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir le premier tir cadré. Si Jude Bellingham a tenté de dédramatiser, les médias britanniques n’étaient pas du même avis. Sans oublier que la VAR s’est montrée plutôt clémente avec l’équipe anglaise.

«Pas d’inquiétude, pas de stress, pas d’embrouille. C’est le message que j’ai fait passer dans le vestiaire: rester positifs et préserver la bonne ambiance qui règne actuellement. Ce n’est pas la fin du monde. On a quatre points, on est bien placés pour se qualifier», a déclaré le milieu madrilène après la rencontre. Les attentes étaient pourtant grandes après la victoire probante contre la Croatie pour l’entrée en lice des finalistes malheureux du dernier Euro. «C’est un peu le syndrome du deuxième match. On commence par une bonne prestation et une belle victoire, mais le deuxième match s’avère frustrant à cause de la façon dont l’adversaire défend et s’organise», a ajouté celui qui, à 22 ans, a célébré sa 50e sélection avec l’équipe d’Angleterre.

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«No, he Kan’t»

Les médias anglais se montrent moins indulgents. «Les Three Lions sont ramenés brutalement à la réalité de la Coupe du monde après un match nul frustrant à Boston», titre «The Independent». «Retour à la réalité lors d’une soirée frustrante», ajoute «The Mirror», tandis que le «Daily Mail» écrit «Yawn in the USA» («Bâillements aux États-Unis»). «No, he Kan’t», s’amuse «The Sun», en référence à l’énorme occasion manquée par le buteur du Bayern en fin de rencontre. «Nous méritions ce but», a commenté l’entraîneur Thomas Tuchel, qui ne s’est pas exprimé sur le fait que son équipe aurait pu (dû) se retrouver à dix en seconde période.

Peu avant la pause, Jude Bellingham a commis une grosse faute sur Jérôme Opoku. Alors que les deux équipes regagnaient les vestiaires, l’entraîneur assistant des Black Stars, John Paintsil, est allé dire sa façon de penser au milieu du Real Madrid. Selon les médias anglais, les deux hommes se seraient insultés, avec notamment un «va te faire foutre» et d’autres échanges d’amabilités.

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Deux cartons rouges oubliés?

Mais ce n’est pas en raison de cette joute verbale que Carlos Queiroz, sélectionneur du Ghana, a déclaré en conférence de presse: «Je ne sais pas si la VAR est toujours utilisée pendant la Coupe du monde.» Lors d’un échange avec Jordan Ayew, Jude Bellingham s’est couvert la bouche pour s’exprimer. Selon les règles instaurées par la FIFA pour cette Coupe du monde, ce type de comportement est sanctionné d’un carton rouge. Cela avait notamment été le cas pour Miguel Almiron avec le Paraguay. La raison pour laquelle Bellingham est passé entre les gouttes reste un mystère.

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Une autre situation fait polémique. Le Ghana n’est pas passé loin du hold-up parfait lorsque Prince Adu est parti seul défier Jordan Pickford. Mais Ezri Konsa a effectué un tacle salvateur. Problème: à aucun moment il ne touche le ballon. Les Black Stars auraient donc pu bénéficier d’un penalty pour cette faute en position de dernier défenseur, qui aurait pu (dû?) être sanctionnée d’un carton rouge.

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