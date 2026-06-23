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L'Angleterre en sueur
Après Cristiano Ronaldo, un sorcier ghanéen promet de jeter un sort à Harry Kane

Avant Angleterre - Ghana, ce mardi, le sorcier le plus célèbre du pays africain annonce qu'il va «travailler» sur le buteur anglais. Son argument-choc: il affirme avoir déjà envoyé Cristiano Ronaldo à l'infirmerie lors du Mondial 2014.
Publié: il y a 54 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
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Harry Kane doit-il redouter la puissance du «Diable du mercredi»?
Photo: Getty Images
Blick Sport

Nana Kwaku Bonsam ne manque pas d'ambition. À quelques heures du choc entre l'Angleterre et le Ghana, le féticheur le plus connu du pays - son nom se traduit littéralement par «Diable du mercredi» - a désigné sa cible: Harry Kane. Dans les colonnes du «Daily Star», il promet de neutraliser le capitaine des Three Lions par la magie.

«Je travaille sur Harry Kane. J'ai déjà montré de quoi j'étais capable, donc je sais ce que je dois faire pour l'arrêter», fanfaronne-t-il. Avant de préciser, presque délicat: «Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Juste assez pour le stopper face à mon pays.» Par chance, ceci dit, le match a lieu un mardi. À voir si le «Diable du mercredi» a également des talents la veille.

Son fait d'armes? Bonsam jure avoir été à l'origine de la blessure au genou de Cristiano Ronaldo durant la Coupe du monde 2014. Une «référence» qu'il ressort aujourd'hui pour crédibiliser son opération anti-Kane. Le sorcier affirme tirer ses pouvoirs du sanctuaire Kofi Oo Kofi et se présente, modeste, comme «le seul homme authentique d'Afrique».

Le problème pour le Ghana, c'est que Kane carbure. L'attaquant du Bayern a déjà planté un doublé lors du large succès face à la Croatie (4-2) et compte 10 buts en Coupe du monde. Il n'est plus qu'à une réalisation du record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l'histoire du tournoi. De quoi donner du travail au «Diable du mercredi».

Sort ou pas, les bookmakers ne croient pas vraiment à la malédiction: l'Angleterre est ultra-favorite de ce duel. Réponse sur le terrain ce mardi soir pour savoir si les rites de ce merveilleux continent qu'est l'Afrique sont capables de déplacer des montagnes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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