Avant Angleterre - Ghana, ce mardi, le sorcier le plus célèbre du pays africain annonce qu'il va «travailler» sur le buteur anglais. Son argument-choc: il affirme avoir déjà envoyé Cristiano Ronaldo à l'infirmerie lors du Mondial 2014.

Blick Sport

Nana Kwaku Bonsam ne manque pas d'ambition. À quelques heures du choc entre l'Angleterre et le Ghana, le féticheur le plus connu du pays - son nom se traduit littéralement par «Diable du mercredi» - a désigné sa cible: Harry Kane. Dans les colonnes du «Daily Star», il promet de neutraliser le capitaine des Three Lions par la magie.

«Je travaille sur Harry Kane. J'ai déjà montré de quoi j'étais capable, donc je sais ce que je dois faire pour l'arrêter», fanfaronne-t-il. Avant de préciser, presque délicat: «Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Juste assez pour le stopper face à mon pays.» Par chance, ceci dit, le match a lieu un mardi. À voir si le «Diable du mercredi» a également des talents la veille.

Son fait d'armes? Bonsam jure avoir été à l'origine de la blessure au genou de Cristiano Ronaldo durant la Coupe du monde 2014. Une «référence» qu'il ressort aujourd'hui pour crédibiliser son opération anti-Kane. Le sorcier affirme tirer ses pouvoirs du sanctuaire Kofi Oo Kofi et se présente, modeste, comme «le seul homme authentique d'Afrique».

Le problème pour le Ghana, c'est que Kane carbure. L'attaquant du Bayern a déjà planté un doublé lors du large succès face à la Croatie (4-2) et compte 10 buts en Coupe du monde. Il n'est plus qu'à une réalisation du record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l'histoire du tournoi. De quoi donner du travail au «Diable du mercredi».

Sort ou pas, les bookmakers ne croient pas vraiment à la malédiction: l'Angleterre est ultra-favorite de ce duel. Réponse sur le terrain ce mardi soir pour savoir si les rites de ce merveilleux continent qu'est l'Afrique sont capables de déplacer des montagnes.