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Dixit Dani Olmo
Lamine Yamal «ouvre des espaces» à l'Espagne

Lamine Yamal, prodige de la Roja, brille au Mondial malgré sa blessure initiale. À 18 ans, l'Espagnol sera l'élément crucial du quart de finale contre la Belgique, ce vendredi à Los Angeles.
Publié: il y a 28 minutes
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Dani Olmo n'a pas manqué de louer son jeune coéquipier Lamine Yamal.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le prodige de la Roja Lamine Yamal «nous ouvre des espaces» quand il n'est pas directement décisif lors du Mondial, a noté son coéquipier Dani Olmo, avant le quart de finale de l'Espagne face à la Belgique vendredi à Los Angeles.

Lamine Yamal monte en puissance

Arrivé blessé en début de tournoi, Lamine Yamal semble monter en puissance, même s'il n'a inscrit qu'un seul but, face à l'Arabie saoudite (4-1) au premier tour. «Je le vois bien jouer, avec confiance, être de mieux en mieux, avec envie», a assuré lors d'une conférence de presse Olmo, qui côtoie aussi l'attaquant de 18 ans au FC Barcelone.

«Il nous apporte énormément avec ses dribbles et sa présence. Quand il hérite du ballon, il attire deux ou trois adversaires, ce qui nous ouvre des espaces. Il sait marquer ou passer, ce qu'il fait depuis le début de sa jeune carrière, et même quand ce n'est pas le cas, il apporte une aide précieuse.»

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Après avoir débuté la compétition sur le banc, Dani Olmo s'est imposé comme titulaire dans la phase à élimination directe, contre l'Autriche (3-0) puis le Portugal (1-0). «Dans ma vie et ma carrière ça a toujours été ainsi, j'ai toujours eu besoin de prouver ma valeur, mais ce n'est pas un problème», a-t-il commenté à propos de son temps de jeu.

Une œuvre collective

Dani Olmo a aussi salué le travail collectif de la Roja, qui n'a toujours pas encaissé de but après cinq rencontres, ne concédant au total que six tirs cadrés.

«Dans notre équipe, tout le monde attaque et tout le monde défend. L'entraîneur dit que le premier défenseur, c'est le numéro neuf, et que les autres doivent suivre. Notre ligne défensive a été incroyable, c'est historique. On est aussi heureux pour (le gardien) Unai Simon. S'il réussit un 'clean sheet', ça nous rapproche de la victoire.»

Dani Olmo a aussi évoqué la Belgique, «une équipe très complète avec l'un des meilleurs gardiens du monde (ndlr: Thibaut Courtois), si ce n'est le meilleur. Ils ont le cuir épais, ils ont réussi à renverser (ndlr: le Sénégal, 3-2 en 16es) et ils ont des joueurs capables de faire la différence.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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