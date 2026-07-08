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En lien avec Trump
Une ONG porte plainte auprès du CIO contre Infantino

FairSquare accuse Gianni Infantino de violations répétées de la neutralité politique. L'ONG va saisir la commission d'éthique du CIO, dont le patron de la FIFA fait partie.
Publié: il y a 40 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'organisation de défense des droits humains FairSquare va saisir la commission d'éthique du CIO d'une plainte «concernant les violations répétées de la neutralité politique» par le président de la FIFA Gianni Infantino, a-t-elle annoncé mercredi.

Le serment prononcé par la centaine de membres de l'instance olympique, dont fait partie Gianni Infantino, leur impose en effet d'agir «indépendamment des intérêts commerciaux et politiques», une obligation reprise par la Charte olympique.

Or le CIO a été interpellé à plusieurs reprises ces derniers mois sur la compatibilité de cette règle avec la proximité cultivée par le patron de la FIFA avec le président américain Donald Trump, jusqu'à faire l'éloge de sa politique intérieure.

Première polémique écartée

En février, l'organisation de Lausanne avait écarté une première polémique sur la présence d'Infantino au «Conseil de paix» convoqué par Trump, coiffé d'une casquette rouge floquée «USA» et «45-47», désignant les deux mandats du dirigeant républicain.

«Nous comprenons que la FIFA soutient, à travers le football, un vaste programme d'investissement pour la relance du sport à Gaza, en Palestine, en apportant des infrastructures sportives, des actions éducatives et des projets de développement de haut niveau», avait déclaré un porte-parole du CIO, jugeant la FIFA «dans son rôle» et passant sous silence le couvre-chef.

Soutien de la fédération norvégienne

Mardi, la patronne du CIO Kirsty Coventry a été interrogée sur le coup de fil passé par Donald Trump à Gianni Infantino, avant que la FIFA ne lève dimanche la suspension infligée à l'attaquant américain Folarin Balogun après un carton rouge. «A ma connaissance, la commission d'éthique n'a reçu aucune plainte à ce sujet. Évidemment, si elle en recevait, elle se pencherait dessus», avait répondu Kirsty Coventry. Selon le site du CIO, «toute personne peut transmettre des informations sur un soupçon» de manquement aux principes éthiques de l'organisation.

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FairSquare, rejoint en juin par la fédération norvégienne de football, avait par ailleurs saisi en décembre dernier la commission d'éthique de la FIFA, cette fois en arguant d'entorses répétées de Gianni Infantino au principe de neutralité inscrit dans les statuts de l'instance du foot. A ce jour, rien n'indique «qu'une enquête ait été ouverte sur cette plainte», souligne FairSquare.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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