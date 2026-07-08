Une ONG porte plainte auprès du CIO contre Infantino

FairSquare accuse Gianni Infantino de violations répétées de la neutralité politique. L'ONG va saisir la commission d'éthique du CIO, dont le patron de la FIFA fait partie.

AFP Agence France-Presse

L'organisation de défense des droits humains FairSquare va saisir la commission d'éthique du CIO d'une plainte «concernant les violations répétées de la neutralité politique» par le président de la FIFA Gianni Infantino, a-t-elle annoncé mercredi.

Le serment prononcé par la centaine de membres de l'instance olympique, dont fait partie Gianni Infantino, leur impose en effet d'agir «indépendamment des intérêts commerciaux et politiques», une obligation reprise par la Charte olympique.

Or le CIO a été interpellé à plusieurs reprises ces derniers mois sur la compatibilité de cette règle avec la proximité cultivée par le patron de la FIFA avec le président américain Donald Trump, jusqu'à faire l'éloge de sa politique intérieure.

Première polémique écartée

En février, l'organisation de Lausanne avait écarté une première polémique sur la présence d'Infantino au «Conseil de paix» convoqué par Trump, coiffé d'une casquette rouge floquée «USA» et «45-47», désignant les deux mandats du dirigeant républicain.

«Nous comprenons que la FIFA soutient, à travers le football, un vaste programme d'investissement pour la relance du sport à Gaza, en Palestine, en apportant des infrastructures sportives, des actions éducatives et des projets de développement de haut niveau», avait déclaré un porte-parole du CIO, jugeant la FIFA «dans son rôle» et passant sous silence le couvre-chef.

Soutien de la fédération norvégienne

Mardi, la patronne du CIO Kirsty Coventry a été interrogée sur le coup de fil passé par Donald Trump à Gianni Infantino, avant que la FIFA ne lève dimanche la suspension infligée à l'attaquant américain Folarin Balogun après un carton rouge. «A ma connaissance, la commission d'éthique n'a reçu aucune plainte à ce sujet. Évidemment, si elle en recevait, elle se pencherait dessus», avait répondu Kirsty Coventry. Selon le site du CIO, «toute personne peut transmettre des informations sur un soupçon» de manquement aux principes éthiques de l'organisation.

FairSquare, rejoint en juin par la fédération norvégienne de football, avait par ailleurs saisi en décembre dernier la commission d'éthique de la FIFA, cette fois en arguant d'entorses répétées de Gianni Infantino au principe de neutralité inscrit dans les statuts de l'instance du foot. A ce jour, rien n'indique «qu'une enquête ait été ouverte sur cette plainte», souligne FairSquare.



