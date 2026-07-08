Zlatko Dalic n'est plus le sélectionneur de la Croatie

Le sélectionneur Zlatko Dalic, qui a conduit la Croatie à une finale historique à la Coupe du monde 2018, a annoncé mercredi qu’il quittait son poste après neuf ans en fonctions, quelques jours après l’élimination contre le Portugal au Mondial 2026.

La Croatie, demi-finaliste en 2022, n’a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale de l’édition nord-américaine, butant lors d’un match haletant – et trois buts refusés pour hors-jeu – contre le Portugal (2-1).

«C’est le bon moment pour mettre un terme à cette incroyable aventure (...) Je pars le cœur rempli et fier d’avoir apporté ma contribution aux plus grands succès de l’histoire du football croate», a fait savoir le technicien de 59 ans dans un communiqué. «Le nom de Zlatko restera à jamais gravé en lettres d’or dans l’histoire du football croate», a réagi dans le même communiqué le président de la Fédération croate de football (HNS), Marijan Kustic.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les années de Zlatko Dalic à la tête de la sélection croate (2017-2026) sont parmi les plus fastes du football croate. Outre la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, perdue face à la France, il a conduit l’équipe jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar et en huitièmes de finale de l’Euro-2020.