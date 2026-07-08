Zlatko Dalic n'est plus le sélectionneur de la Croatie
Le sélectionneur Zlatko Dalic, qui a conduit la Croatie à une finale historique à la Coupe du monde 2018, a annoncé mercredi qu’il quittait son poste après neuf ans en fonctions, quelques jours après l’élimination contre le Portugal au Mondial 2026.
La Croatie, demi-finaliste en 2022, n’a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale de l’édition nord-américaine, butant lors d’un match haletant – et trois buts refusés pour hors-jeu – contre le Portugal (2-1).
«C’est le bon moment pour mettre un terme à cette incroyable aventure (...) Je pars le cœur rempli et fier d’avoir apporté ma contribution aux plus grands succès de l’histoire du football croate», a fait savoir le technicien de 59 ans dans un communiqué. «Le nom de Zlatko restera à jamais gravé en lettres d’or dans l’histoire du football croate», a réagi dans le même communiqué le président de la Fédération croate de football (HNS), Marijan Kustic.
Les années de Zlatko Dalic à la tête de la sélection croate (2017-2026) sont parmi les plus fastes du football croate. Outre la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, perdue face à la France, il a conduit l’équipe jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar et en huitièmes de finale de l’Euro-2020.
Fin de tournoi pour le Belge Onana
Le milieu de terrain de la Belgique Amadou Onana souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et est forfait pour la suite de la Coupe du monde, a annoncé la Fédération belge mardi. Le joueur était sorti blessé mardi à Seattle après vingt minutes de jeu lors du huitième de finale gagné par les Diables Rouges contre les États-Unis (4-1).
Le sélectionneur Rudi Garcia avait alors redouté «une blessure sérieuse». «Les examens médicaux ont malheureusement confirmé qu’Amadou souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. C’est une très mauvaise nouvelle, tant pour lui personnellement que pour l’équipe», a indiqué le médecin de l’équipe Brahim Hacene.
«En concertation avec le joueur et son club (Aston Villa, ndlr), il a été décidé qu’Amadou resterait avec le groupe au moins jusqu’à l’issue du quart de finale (face à l’Espagne vendredi)», a précisé le communiqué de la Fédération belge.
La blessure d’Onana, l’un des leaders du vestiaire des Diables Rouges, a provoqué une vive émotion parmi ses équipiers qui se sont empressés d’aller consoler le solide milieu défensif dès le coup de sifflet final du match face aux Américains.
Aguirre quitte bien son poste de sélectionneur du Mexique
Javier Aguirre (67 ans) a confirmé la fin de son troisième mandat à la tête de la sélection mexicaine après la défaite (3-2) contre l'Angleterre en 8es de finale de la Coupe du monde au stade Azteca dimanche. Comme prévu, c'est l'ancien défenseur international Rafael Marquez, de 20 ans son cadet, qui lui succédera.
Rafael Marquez, qui a lui-même disputé 148 matches avec l'équipe nationale, fait déjà partie du staff technique d'Aguirre depuis deux ans. »Je lui ai dit qu'il pourrait toujours compter sur moi«, a déclaré Javier Aguirre.
Aguirre avait pris les rênes d'El Tri pour la première fois en 2001 et n’y était resté qu’un an à l’époque. Son deuxième mandat s’est étendu d’avril 2009 à fin juin 2010, tandis que le troisième a débuté à l’été 2024. «Je fais mes adieux au football. Adieu au stade Azteca. Je pars la tête haute», a-t-il lâché.
Source: ATS
Cristiano Ronaldo tacle un journaliste avant le huitième de finale
A quelques heures du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Portugal et l'Espagne, Cristiano Ronaldo a fait parler de lui en conférence de presse. Comme le rapporte L'Équipe, le capitaine portugais s'en est directement pris à un journaliste, qu'il accuse de ne pas l'apprécier. «Toi, je sais que tu ne m'aimes pas», a lancé la star de 41 ans.
Le quintuple Ballon d'Or a ensuite poursuivi: «La chose la plus difficile à 41 ans, c'est de parler avec certains journalistes, surtout ceux qui ne m'aiment pas.» Ses propos ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, à quelques heures d'un duel très attendu face à l'Espagne.
Mexique-Angleterre pourrait être avancé en raison de la météo
La FIFA étudie la possibilité d'avancer l'horaire du 8e de finale du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Angleterre en raison de possibles intempéries à Mexico. Prévu dimanche à 18h à l'Azteca, le match pourrait se jouer six heures plus tôt.
L'instance organisatrice de la Coupe du monde «mène actuellement des discussions en vue d'avancer l'heure du coup d'envoi du match Mexique-Angleterre plus tôt dans la journée de dimanche, en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment d'inondations», indique une source proche du dossier à l'AFP.
Plusieurs médias locaux avancent que cette rencontre se disputerait à 12h locales (20h en Suisse). Si c'est le cas, cela pourrait avoir un impact sur la programmation de l'autre 8e de finale au programme ce jour-là, Brésil-Norvège, qui doit se jouer à 16h à East Rutherford près de New York (22h en Suisse).
Mardi, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur, déjà disputé à l'Azteca, avait dû être retardé d'une heure, en raison de forts orages qui s'étaient abattus sur la capitale.
(Source: AFP)
La Fédération allemande en «discussions» avec Klopp
La Fédération allemande de football (DFB) va débuter des «discussions» avec Jürgen Klopp après la démission de Julian Nagelsmann du poste de sélectionneur de la Mannschaft, a annoncé la DFB vendredi.
Les instances de la DFB ont accepté de "résilier immédiatement le contrat avec le sélectionneur Julian Nagelsmann" qui courait jusqu'à l'été 2028, a expliqué la DFB dans un communiqué, précisant qu'elle allait, en vue de la succession, «entamer des discussions avec Jürgen Klopp», qui a «déjà fait savoir qu'il était prêt, sur le principe, à prendre ce poste».
Source: ATS
Beat Jans a suivi la Nati au cœur d'une fanzone bernoise
Comme de nombreux supporters suisses, Beat Jans a vécu la qualification de la Nati en huitièmes de finale de la Coupe du monde devant un écran géant. Le conseiller fédéral de 61 ans, à la tête du Département fédéral de la justice et police, s'était installé dès 5 heures du matin dans la fanzone du Parc des Musées, à Berne.
Il a ainsi assisté à la victoire de la Suisse face à l'Algérie, rapidement mise sur les rails par le duo offensif Manzambi et Embolo.
Contrairement à son collègue Guy Parmelin, présent au stade de Vancouver et remarqué pour sa casquette portant l'inscription «Switzerland – Great Since 1291», Beat Jans avait choisi un look beaucoup plus discret... sans couvre-chef.
Le sélectionneur de l’Equateur démissionne
L’Equateur doit trouver un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale. Sebastian Beccacece a démissionné dans la foulée de la défaite 2-0 face au Mexique en 16es de finale du Mondial.
«Les résultats ont donné le ton, et je dois dire adieu à une famille magnifique et merveilleuse «, a déclaré l’Argentin de 45 ans après la défaite au stade Azteca à Mexico mardi. Il a toutefois ajouté qu’il partait avec «une grande gratitude, une grande sérénité et en paix, car nous avons tout donné». Beccacece a été à la tête de l’équipe nationale d’Équateur pendant près de deux ans.
Des supporters mexicains empêchent l'Equateur de dormir
L'ambiance monte déjà avant le seizième de finale entre le Mexique et l'Equateur. Des dizaines de supporters mexicains se sont rassemblés devant l'hôtel de la sélection équatorienne pour faire le plus de bruit possible dans l'espoir de perturber le sommeil des joueurs adverses.
Les deux équipes s'affronteront dans la nuit de mardi à mercredi, à 3h00 (heure suisse), pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde. (A lire ici)
Le très beau geste de l'Emir du Qatar
Le tarif des billets parfois exorbitant pratiqué lors du Mondial 2026 a poussé de nombreuses personnes à renoncer à se rendre en Amérique du Nord. Au Qatar, l'Emir a mis la main à la poche.
D'après une information de l'agence de presse AP, l'Emir du Qatar a fait venir plusieurs milliers de supporters à Vancouver en amont de la rencontre entre les Qataris et le Canada prévue vendredi à 00h00 en Suisse. Lors du premier match, le Qatar avait réussi à arracher un match nul 1-1 contre la Suisse.
Les vols auraient été affrétés par le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. À cette fin, un fonds souverain spécialement destiné au financement des déplacements des partisans aurait été créé. Celui-ci prendrait en charge les vols, les hôtels, les frais de transport sur place ainsi que d’autres dépenses.
Selon la fédération nationale de football, l’objectif est de «créer une atmosphère animée dans les stades afin d’aider les joueurs à obtenir les meilleurs résultats possibles sur la scène mondiale». Des étudiants qataris vivant aux États-Unis et au Canada auraient également été invités.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0