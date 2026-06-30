Des centaines de supporters mexicains auraient empêché les joueurs équatoriens de dormir avant leur huitième de finale. La police a dû intervenir en pleine nuit pour tenter de ramener le calme.

Blick Sport

A quelques heures du seizième de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Equateur, les supporters mexicains ont transformé la nuit en véritable concert improvisé devant l'hôtel de la sélection équatorienne, dans la ville américaine de Santa Fe. Selon ESPN México, leur objectif était clair: «Ne pas laisser dormir l'Equateur.»

«Sérénade»

Dès la veille au soir, des centaines de supporters se sont rassemblés avec des mégaphones, des casseroles, des seaux, mais aussi des klaxons de voitures et de motos afin de faire un maximum de bruit. Une véritable «sérénade» qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit.

«Ils ont tout apporté pour faire du bruit, même sous la pluie», rapporte le média mexicain. Arrivée après un voyage de neuf heures, la délégation équatorienne aurait rapidement sollicité l'intervention de la police, incapable de retrouver le calme nécessaire à sa préparation.

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Selon ESPN México, les responsables de la sélection auraient même demandé à changer de chambres, sans succès, faute de disponibilité dans l'hôtel. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues après minuit pour disperser les supporters. Malgré cela, ces derniers auraient continué à chanter et à sauter devant le bâtiment.

Le douzième homme

Le sélectionneur du Mexique, Javier Aguirre, avait récemment appelé les supporters à devenir le «douzième homme» de son équipe face à l'Équateur. Un message visiblement entendu. Comme le résume ESPN México: «A Santa Fe, on ne dort pas.»