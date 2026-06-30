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Mégaphones, casseroles, klaxons,...
Des fans mexicains empêchent l'Equateur de dormir avant le choc des seizièmes

Des centaines de supporters mexicains auraient empêché les joueurs équatoriens de dormir avant leur huitième de finale. La police a dû intervenir en pleine nuit pour tenter de ramener le calme.
Publié: il y a 29 minutes
Des centaines de supporters mexicains se sont rassemblés avec des mégaphones, des casseroles ou des klaxons devant l'hôtel de la sélection équatorienne. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Blick Sport

A quelques heures du seizième de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Equateur, les supporters mexicains ont transformé la nuit en véritable concert improvisé devant l'hôtel de la sélection équatorienne, dans la ville américaine de Santa Fe. Selon ESPN México, leur objectif était clair: «Ne pas laisser dormir l'Equateur.»

«Sérénade»

Dès la veille au soir, des centaines de supporters se sont rassemblés avec des mégaphones, des casseroles, des seaux, mais aussi des klaxons de voitures et de motos afin de faire un maximum de bruit. Une véritable «sérénade» qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit.

«Ils ont tout apporté pour faire du bruit, même sous la pluie», rapporte le média mexicain. Arrivée après un voyage de neuf heures, la délégation équatorienne aurait rapidement sollicité l'intervention de la police, incapable de retrouver le calme nécessaire à sa préparation.

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Selon ESPN México, les responsables de la sélection auraient même demandé à changer de chambres, sans succès, faute de disponibilité dans l'hôtel. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues après minuit pour disperser les supporters. Malgré cela, ces derniers auraient continué à chanter et à sauter devant le bâtiment.

Le douzième homme

Le sélectionneur du Mexique, Javier Aguirre, avait récemment appelé les supporters à devenir le «douzième homme» de son équipe face à l'Équateur. Un message visiblement entendu. Comme le résume ESPN México: «A Santa Fe, on ne dort pas.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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