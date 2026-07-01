Pierluigi Collina a défendu la décision d’annuler le but de Jonathan Tah contre le Paraguay. Le chef des arbitres de la FIFA estime que la VAR a correctement sanctionné l’obstruction de Waldemar Anton sur Orlando Gill.

Daniel Kestenholz

Fin de la polémique? Alors que le but de Jonathan Tah annulé par la VAR lors de la prolongation entre l'Allemagne et le Paraguay fait débat, Pierluigi Collina, chef des arbitres de la FIFA, a pris position. «La VAR est intervenue à juste titre.»

Pour rappel, Jonathan Tah avait repris victorieusement de la tête un corner à la 102e minute alors que la Mannschaft séchait face à la défense de l'Albirroja. Mais, en revoyant les images, les arbitres vidéo ont décrété que Waldemar Anton avait gêné le gardien paraguayen Orlando Gill dans son intervention.

«Si ce genre de but est invalidé, Arsenal ne serait pas champion d'Angleterre», a déclaré Jürgen Klopp, pressenti pour succéder à Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande. Et Urs Meier, ancien arbitre suisse de renom, d'ajouter: «Voilà ce qui arrive quand on ne comprend pas le football.» Pourtant, Pierluigi Collina n'est pas de cet avis.

Dans un communiqué publié par la FIFA, l'ancien arbitre de renom explique que de telles situations avaient été discutées au préalable avec les équipes et ne devraient donc pas constituer une surprise. Il a affirmé que les équipes étaient au courant qu'il avait été demandé aux arbitres d'être particulièrement vigilants aux situations où les attaquants gênent délibérément leurs adversaires.

Anton déjà averti

Si le simple fait de se positionner devant le gardien adverse n'est pas illicite, une obstruction délibérée doit ainsi être sanctionnée. «Lorsqu’un attaquant ne s’intéresse pas au ballon et se déplace délibérément, même de façon minime, pour entraver le mouvement de l’adversaire et l’empêcher de défendre, l'arbitre doit intervenir, précise Pierluigi Collina. Particulièrement lorsque la tactique vise à empêcher le gardien de défendre son but.» Soit exactement ce qui s'est passé concernant Anton.

De plus, peu avant la réussite annulée, l'arbitre, Jalal Jayed, avait déjà mis en garde le défenseur du Borussia Dortmund. Mais il n'a pas écouté et a finalement été repris par la patrouille. Les Paraguayens allaient ensuite tenir le nul, pour finalement valider leur billet pour les huitièmes de finale, où ils affronteront la France samedi prochain (19h, heure suisse).