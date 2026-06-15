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Didier Deschamps s'enlève de la pression
«Le grand favori, c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus»

Didier Deschamps refuse de faire de la France la favorite du Mondial et désigne l'Espagne. Pour N'Golo Kanté, le principal danger est ailleurs.
Publié: 20:16 heures
|
Dernière mise à jour: 20:20 heures
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L'équipe de France débutera son Mondial face au Sénégal mardi.
Photo: AFP
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Bastien FellerJournaliste Blick

«C’est très gentil de me poser cette question alors que vous êtes espagnole. Si une équipe est favorite, c’est bien l’Espagne», répondait Didier Deschamps à une journaliste lui demandant comment il gérait la pression en étant «dans la peau du favori».

«Évidemment que la France a un potentiel de haut niveau, mais la route est longue. Il y a aussi un renouvellement, avec des joueurs de grande qualité, mais pour qui ce sera la première Coupe du monde. Il y a six ou sept nations qui peuvent légitimement avoir l'ambition de remporter ce titre. Je ne vais pas considérer l'équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori, c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus», martelait le sélectionneur des Bleus.

«Notre principal adversaire? Nous-mêmes»

Ces phrases ont été prononcées peu avant 11 heures du matin, heure locale, soit un peu plus d'une heure avant l'entrée de l'Espagne dans la compétition face au Cap-Vert. Un match que la Roja a forcément dominé, sans toutefois parvenir à le remporter (0-0). «Après, le dernier champion du monde a perdu son premier match, donc les statistiques... Mais ça lance la compétition et c'est toujours mieux de gagner», lançait-il, sans savoir qu'il fournirait un argument aux Espagnols en entame de conférence de presse, en référence à l'importance du premier match dans une Coupe du monde.

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Pour N'Golo Kanté, qui remplaçait le capitaine Kylian Mbappé, la victoire mardi face aux Lions de la Teranga est primordiale. «On a un groupe très relevé. Il ne faut pas se faire surprendre, c'est important de bien commencer la compétition. On veut très bien commencer pour aller le plus loin possible», assurait-il devant la presse quelques instants plus tôt.

Surtout, le milieu de terrain a ciblé l'adversaire le plus coriace que devront affronter les Bleus, et il porte un maillot bleu. «C'est bien d'avoir de la confiance, il faut croire en nous. Mais il faut prendre les choses match après match. Notre principal adversaire, c'est nous-mêmes. C'est à nous de rester concentrés.» Nul doute que le Sénégal, l'Irak et la Norvège voudront prouver le contraire.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
1:0
1
1
3
2
Iran
Iran
0
0
0
3
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
4
Belgique
Belgique
0:1
1
-1
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
1
0
1
2
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
3
Uruguay
Uruguay
0
0
0
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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