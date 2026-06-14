L'équipe de France est-elle favorite de la Coupe du monde? Le système à quatre attaquants est-il viable pour aller au bout? Kylian Mbappé ne serait-il pas plus utile à l'équipe de France depuis le banc? Jocelyn Gourvennec répond à toutes ces questions brûlantes.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Entraîneur du Servette FC, Jocelyn Gourvennec est un observateur avisé du jeu des Bleus, lui qui est allé jusqu'aux portes de l'équipe de France lorsqu'il était au sommet de sa carrière, juste avant l'Euro 96. Pour Blick, il donne son avis sur les thématiques brûlantes qui accompagnent la sélection de Didier Deschamps à la veille de son entrée en lice dans le tournoi face au Sénégal.

La France, le grand favori du tournoi?

Didier Deschamps a tenu à réprimander ses joueurs qui parlaient trop avant la compétition, assurant que la France, si elle assumait son statut de favori, n'était pas la seule à pouvoir aller au bout, le 19 juillet à New York. Mais le fait est que les Bleus peuvent aligner deux ou trois équipes de très haut niveau et que leur potentiel offensif fait peur à tout le monde. Peuvent-ils aller jusqu'à soulever le trophée une troisième fois?

L'avis de Jocelyn Gourvennec

C'est difficile de répondre comme ça, parce que ça dépend du tirage et du tableau. On pourrait jouer l'Allemagne dès les huitièmes et ça change un peu la donne. C'est pour ça que parler de quarts, de demi-finale, de finale... Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense quand même que l'équipe de France doit être dans le dernier carré. On a un réservoir de joueurs incroyable et je pense qu'on l'aura toujours. Le bassin de population est tellement important, que ce soit à Paris, Marseille ou Lyon, et le football français est tellement riche de ses différentes origines que c'est un cercle vertueux qui se crée. Mais un peu comme en Suisse finalement, avec toutes les origines représentées et ces joueurs de haut niveau qui ont créé une culture en équipe nationale. En France, vous avez de tout: des joueurs très costauds, très endurants et très rapides, que ce soit derrière, au milieu et devant. Sur l'aspect athlétique, la France c'es vraiment le très haut niveau. Mais il y a aussi du talent.. On a perdu Antoine Griezmann et voilà Désiré Doué et Michael Olise qui arrivent! Ce sont des joueurs qui se sont révélés dernièrement et qui se sont tout de suite mis au niveau. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant, c'est comme quand je lance Aurélien Tchouaméni à 17 ans à Bordeaux. Qui aurait pu dire qu'il irait au Real? On a ce réservoir très impressionnant de joueurs. Au poste de gardien aussi, on perd Hugo Lloris et on récupère Mike Maignan. Mais après, il ne faut pas avoir de blessés, pas de suspendus, il fait bien gérer le tournoi. Et là, on a un sélectionneur et un staff très expérimentés, qui savent parfaitement le faire. Donc oui, le potentiel de la France, c'est champion du monde.

Didier Deschamps, un meneur d'hommes, mais aussi un tacticien

Didier Deschamps apparaît souvent comme un formidable motivateur et un entraîneur idéal pour diriger une sélection. Mais l'accent est moins souvent mis sur ses qualités de tacticien. Alors, le sélectionneur des Bleus est-il juste un gentil organisateur, qui se contente de placer ses joueurs dans les meilleures dispositions pour performer?

L'avis de Jocelyn Gourvennec

Il n'y a de loin pas que ça. Bien sûr que c'est un grand manager, mais c'est aussi un grand tacticien, qui sait organiser et structurer ses équipes. Il est même très bon là-dessus. Il a été formé à Nantes avec Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix, qui l'ont construit. Ensuite, il a connu l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre... Il a joué un peu partout et il a été champion du monde, champion d'Europe. Il a gagné la Champions League comme joueur. C'est un vrai compétiteur, qui a la connaissance du très haut niveau et c'est un fin psychologue. Et je vais vous dire quelque chose de plus; c'est quelqu'un de très humble. Et c'est pour cela aussi qu'il se remet toujours en question. Je pense qu'il a un gros mental aussi, parce qu'il a toujours rebondi après des difficultés. C'est un monument. Et dans un tournoi comme ça, ça compte.

Quatre attaquants, vraiment?

Didier Deschamps a souvent été catalogué comme étant un entraîneur défensif, pour autant que cette expression ait un sens. Mais alors qu'il a annoncé son départ au lendemain de la Coupe du monde, le voilà qui aborde ce tournoi avec un double pivot à mi-terrain derrière quatre joueurs offensifs. Ce système est-il viable jusqu'à la finale, sachant que l'un des quatre attaquants ne court jamais pour le collectif? Didier Deschamps va-t-il craquer dès la rencontre face au Sénégal et revenir à un 4-3-3 bien plus sécurisant et sacrifier l'un de ses quatre joueurs offensifs? Ousmane Dembele, Kylian Mbappé et Michael Olise semblent intouchables, mais le Ballon d'Or doit-il vraiment s'exiler sur un côté? Ou alors être associé au joueur du Real Madrid dans un 4-4-2 jamais testé en sélection, avec Michael Olise sur un côté ou en soutien du duo? Pour l'heure, la tendance est toujours à un 4-2-3-1 ultra-offensif.

L'avis de Jocelyn Gourvennec

C'est sûr que quand il avait Antoine Griezmann, il avait un attaquant qui faisait office de troisième milieu, comme nous avec Miroslav Stevanovic. Et quand vous avez ce joueur-là, c'est fantastique pour un entraîneur. Michael Olise, c'est différent, c'est un joueur de côté. Il y a Désiré Doué qui peut tenir ce rôle... Il a quand même une palette de choix. Je lui fais confiance pour prendre la bonne décision. Il a trouvé la bonne formule en 2018 en décalant Blaise Matuidi sur le côté pour fermier le couloir. En 2022, il avait Antoine Griezmann dans ce rôle hybride. Cette année, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va trouver.

Kylian Mbappé serait-il plus utile aux Bleus depuis le banc?

Le capitaine de l'équipe de France ne défend pas, ne fait aucun effort collectif et dézone constamment de son poste d'avant-centre. Ousmane Dembele joue lui au poste de faux neuf avec le Paris Saint-Germain et vient de remporter deux Champions League et un Ballon d'Or en jouant ainsi, mais Didier Deschamps persiste à faire de Kylian Mbappé son avant-centre, le défendant sans cesse contre les critiques qui se multiplient. La question se pose: l'attaque des Bleus ne serait-elle pas plus performante sans Kylian Mbappé, tant son attitude et son jeu nuisent au collectif?

L'avis de Jocelyn Gourvennec

Je ne crois pas du tout à ça! Kylian Mbappé a été champion du monde avec la France. Les gens sont très durs avec lui. J'aime beaucoup ce garçon. Peut-être qu'il agace certaines personnes, mais c'est parce que c'est une méga-star mondiale. Je pense que Cristiano Ronaldo, Neymar et même Messi, à un degré moindre peut-être, ont parfois aussi agacé. C'est un très grand joueur et il sait allumer la machine lors des grands rendez-vous. Et je pense qu'il est mieux entouré en équipe de France qu'au Real Madrid, notamment dans l'équilibre de l'effectif.