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Gros flop en vue?
Plus de deux tiers des Américains s'en fichent du Mondial

Selon un sondage, moins de 30% des personnes interrogées s'intéressent au grand tournoi planétaire. Une preuve que le «soccer» a encore de gros progrès à faire aux Etats-Unis.
Publié: il y a 9 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Le déroulement de la compétition qui n'intéresse vraiment que 14% des sondés
Photo: imago images / PanoramiC
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AFP Agence France-Presse

Malgré son gigantisme (48 équipes et 104 matches), la Coupe du monde de football intéresse moins de 30% des adultes américains, selon un sondage publié mardi, neuf jours avant le début du tournoi. Plus des deux tiers (66%) des 3507 personnes interrogées en mars par le centre de recherches Pew déclarent qu'elles ne suivront pas ou peu le Mondial-2026, co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique et qui débute le 11 juin.

Seulement 28% affirment qu'elles suivront le déroulement de la compétition qui n'intéresse vraiment que 14% des sondés, preuve que le «soccer», pourtant le sport le plus populaire chez les jeunes, a encore de gros progrès à faire aux Etats-Unis.

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Le championnat professionnel (MLS), créé un an avant la Coupe du monde 1994 disputée aux Etats-Unis, a longtemps végété avant de connaître un essor il y a une dizaine d'années grâce à l'arrivée de joueurs célèbres (David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi en 2023). La MLS a attiré 11,2 millions de spectateurs en 2025 mais les fans sont plus intéressés par les prestigieux clubs européens ou, pour les communautés immigrées, par leur pays d'origine.

Les immigrés sont les plus intéressés

Le sondage montre d'ailleurs que 54% des immigrés déclarent vouloir suivre le Mondial, contre seulement 23% des personnes nées aux Etats-Unis. Et au sein de la communauté immigrée, ce sont les Asiatiques (44%) et les Hispaniques (42%) qui s'affirment comme intéressées par l'évènement.

Le poids de la communauté latino-américaine présente dans le pays (environ 20%) reflète les pronostics sur le futur vainqueur le 19 juillet: l'Espagne recueille la majorité des voix (9%), suivie de l'Argentine, tenant du titre, et du Brésil (8%). La France, vice-championne du monde en quête de sa troisième étoile, est quatrième devant les Etats-Unis (7% chacun), l'Allemagne et le Mexique.

Pew souligne que les réponses sont susceptibles d'avoir changé depuis la réalisation du sondage tout en renvoyant sur une précédente enquête de 2023 qui montrait que pour plus de la moitié des adultes (53%), le football américain était le sport roi aux Etats-Unis, contre seulement 3% pour le «soccer».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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