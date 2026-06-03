Face aux «risques sanitaires éventuels», un maire espagnol a interdit la tenue du match entre la RDC et le Chili, qui devait avoir lieu près de Gibraltar le 9 juin. Le sélectionneur espère trouver une solution pour pouvoir quand même disputer cette rencontre.

AFP Agence France-Presse

Le sélectionneur de la République démocratique du Congo s'est montré serein quant à la tenue du match amical de préparation au Mondial contre le Chili interdit par le maire de la commune espagnole qui devait accueillir la rencontre le 9 juin, par crainte de la propagation du virus Ebola. «Il y a d'autres stades, il y a des possibilités de jouer à huis clos, il y a plusieurs possibilités (...) nous, on a l'habitude de s'adapter, et quoi qu'il arrive on va s'adapter sans problème à toutes ces situations», a commenté Sébastien Desabre en conférence de presse mardi soir.

«Je pense que c'est juste un problème de lieu, mais pas d'annulation du match puisque les deux équipes s'entendent très bien et ont envie de jouer. On verra mais on respectera bien sûr les décisions liées aux sanitaires même si pour nous, ça ne nous impacte pas pour l'instant», a ajouté le sélectionneur français de la RD Congo.

«Un stage tout à fait normal»

Plus tôt, le maire de La Linea de la Concepcion, proche de Gibraltar dans le sud de l'Espagne, avait annoncé avoir interdit la rencontre amicale entre la RD Congo et le Chili par «prudence» face aux «risques sanitaires éventuels qui pourraient exister» en raison de la flambée de virus Ebola dans le pays africain. Desabre a insisté sur les mesures sanitaires en vigueur autour de son équipe, assurant que le stage de préparation en Belgique se passait sans inquiétude de ce côté-là.

«Sincèrement, on a un stage tout à fait normal comme les autres stages. Tous les joueurs venaient d'Europe, le staff local avait respecté les délais pour sortir (de RDC), donc ça ne nous impacte pas du tout, nous, dans la vie de tous les jours», a assuré le sélectionneur.

Les menaces de la Maison-Blanche

La rencontre contre le Chili est le deuxième match amical que la sélection congolaise prévoyait de disputer en Europe dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada (11 juin-19 juillet). Elle doit également jouer mercredi à Liège (Belgique) contre le Danemark.

Lors du Mondial, la RD Congo affrontera dans le groupe K la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. La Maison-Blanche avait affirmé que la sélection devrait s'isoler dans une «bulle» pendant 21 jours pour éviter une contamination au virus Ebola si elle veut entrer aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde.



