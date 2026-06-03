DE
FR

Match annulé contre le Chili
Le virus Ebola affecte la préparation la République démocratique du Congo

Face aux «risques sanitaires éventuels», un maire espagnol a interdit la tenue du match entre la RDC et le Chili, qui devait avoir lieu près de Gibraltar le 9 juin. Le sélectionneur espère trouver une solution pour pouvoir quand même disputer cette rencontre.
Publié: il y a 26 minutes
Le RD Congo et Axel Tuanzebe se sont qualifiés pour le Mondial en battant la Jamaïque lors des barrages.
Photo: IMAGO/Straffon Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le sélectionneur de la République démocratique du Congo s'est montré serein quant à la tenue du match amical de préparation au Mondial contre le Chili interdit par le maire de la commune espagnole qui devait accueillir la rencontre le 9 juin, par crainte de la propagation du virus Ebola. «Il y a d'autres stades, il y a des possibilités de jouer à huis clos, il y a plusieurs possibilités (...) nous, on a l'habitude de s'adapter, et quoi qu'il arrive on va s'adapter sans problème à toutes ces situations», a commenté Sébastien Desabre en conférence de presse mardi soir.

«Je pense que c'est juste un problème de lieu, mais pas d'annulation du match puisque les deux équipes s'entendent très bien et ont envie de jouer. On verra mais on respectera bien sûr les décisions liées aux sanitaires même si pour nous, ça ne nous impacte pas pour l'instant», a ajouté le sélectionneur français de la RD Congo.

«Un stage tout à fait normal»

Plus tôt, le maire de La Linea de la Concepcion, proche de Gibraltar dans le sud de l'Espagne, avait annoncé avoir interdit la rencontre amicale entre la RD Congo et le Chili par «prudence» face aux «risques sanitaires éventuels qui pourraient exister» en raison de la flambée de virus Ebola dans le pays africain. Desabre a insisté sur les mesures sanitaires en vigueur autour de son équipe, assurant que le stage de préparation en Belgique se passait sans inquiétude de ce côté-là.

«Sincèrement, on a un stage tout à fait normal comme les autres stages. Tous les joueurs venaient d'Europe, le staff local avait respecté les délais pour sortir (de RDC), donc ça ne nous impacte pas du tout, nous, dans la vie de tous les jours», a assuré le sélectionneur.

A lire aussi
Grâce à un influenceur, ce joueur néo-zélandais fait le buzz
Coupe du monde
De 4000 à 4 millions d'abonnés
Grâce à un influenceur, ce joueur néo-zélandais fait le buzz
La Coupe du monde prise pour cible par des manifestants au Mexique
Coupe du monde
Match d'ouverture menacé
La Coupe du monde prise pour cible par des manifestants au Mexique

Les menaces de la Maison-Blanche

La rencontre contre le Chili est le deuxième match amical que la sélection congolaise prévoyait de disputer en Europe dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada (11 juin-19 juillet). Elle doit également jouer mercredi à Liège (Belgique) contre le Danemark.

Lors du Mondial, la RD Congo affrontera dans le groupe K la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. La Maison-Blanche avait affirmé que la sélection devrait s'isoler dans une «bulle» pendant 21 jours pour éviter une contamination au virus Ebola si elle veut entrer aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus