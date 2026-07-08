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Le cri du cœur de Shakira
«Si Dieu intervenait dans le football, nous serions en quarts de finale»

La chanteuse colombienne a publié sur Instagram un message rendant hommage aux Cafeteros. Elle se dit très fière de ce qu'ils ont accompli.
Publié: 16:27 heures
|
Dernière mise à jour: 16:29 heures
Shakira est fière de l'équipe de Colombie,
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Saskia Schär

A chaque victoire correspond une défaite. Tandis que la Suisse a fait la fête une bonne partie de la nuit après la qualification de la Nati pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, la Colombie n'avait que ses yeux pour pleurer. Parmi les grandes déçues figure notamment Shakira, qui avait mis le feu lors de la cérémonie d'ouverture au Mexique.

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Dans une story publiée sur Instagram, la chanteuse colombienne a rendu hommage à sa sélection nationale. «Nous avons tout donné. Et il est clair que Dieu n’intervient pas dans le football, car s’il l’avait fait, nous serions en quarts de finale», a écrit l’interprète de «Waka Waka», qui représenta également la Colombie lors du show prévu pour la finale.

«Les larmes de notre Lucho Díaz sont celles de tous les Colombiens, poursuit l'artiste. Nous les soutenons, nous vibrons, nous chantons et nous célébrons chaque étape du parcours de notre équipe nationale. Même si ce résultat n’est pas celui que nous espérions, je tiens à remercier du fond du cœur cette équipe de combattants. Ils ont représenté notre pays avec brio et nous ont remplis d’une immense fierté.» Pas sûr toutefois que cela suffise à remonter le moral de Davinson Sanchez.

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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