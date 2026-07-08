La chanteuse colombienne a publié sur Instagram un message rendant hommage aux Cafeteros. Elle se dit très fière de ce qu'ils ont accompli.

Saskia Schär

A chaque victoire correspond une défaite. Tandis que la Suisse a fait la fête une bonne partie de la nuit après la qualification de la Nati pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, la Colombie n'avait que ses yeux pour pleurer. Parmi les grandes déçues figure notamment Shakira, qui avait mis le feu lors de la cérémonie d'ouverture au Mexique.

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Dans une story publiée sur Instagram, la chanteuse colombienne a rendu hommage à sa sélection nationale. «Nous avons tout donné. Et il est clair que Dieu n’intervient pas dans le football, car s’il l’avait fait, nous serions en quarts de finale», a écrit l’interprète de «Waka Waka», qui représenta également la Colombie lors du show prévu pour la finale.

«Les larmes de notre Lucho Díaz sont celles de tous les Colombiens, poursuit l'artiste. Nous les soutenons, nous vibrons, nous chantons et nous célébrons chaque étape du parcours de notre équipe nationale. Même si ce résultat n’est pas celui que nous espérions, je tiens à remercier du fond du cœur cette équipe de combattants. Ils ont représenté notre pays avec brio et nous ont remplis d’une immense fierté.» Pas sûr toutefois que cela suffise à remonter le moral de Davinson Sanchez.