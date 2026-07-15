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«Hey Jude»
Bellingham, «un enfant du pays» qui porte les espoirs anglais

L'Angleterre affronte l'Argentine en demi-finales mercredi. Les Three Lions peuvent compter sur Jude Bellingham pour faire tomber les champions du monde. Dans sa ville natale, Stourbridge, il est déjà un super-héros.
Publié: 16:48 heures
Les Anglais comptent sur Bellingham pour ramener la Coupe à la maison.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Dans les stades du Mondial et les pubs d'Angleterre, «Hey Jude» des Beatles connait une nouvelle heure de gloire, chantée à tue-tête en l'honneur du milieu de terrain Jude Bellingham. Le joueur vedette n'est cependant nulle part aussi célébré que dans sa ville natale de Stourbridge.

«C'est un enfant du pays», dit fièrement à l'AFP le retraité Keith Hall, en envoyant un baiser vers une fresque murale représentant Jude Bellingham sous les traits d'un super-héros, peinte sur le mur d'un centre commercial. Le joueur de 23 ans «reste attaché à ses racines», à Stourbridge, une ville du centre de l'Angleterre, même s'il joue actuellement au Real Madrid, assure Keith Hall.

«Le plus cool au monde»

Bellingham a démarré dans le football au sein des Stourbridge Juniors, avant de rejoindre le centre de formation de Birmingham City, à une vingtaine de kilomètres. «Cela ne me surprend pas qu'il soit devenu une sensation internationale, parce qu'il est l'homme le plus cool du monde», s'enthousiasme Sam Holden, 21 ans, employé d'une épicerie.

Le capitaine Harry Kane «peut bien sûr nous sauver lorsque nous sommes dans le besoin, mais Jude Bellingham peut nous emmener vers les sommets que l'Angleterre est capable d'atteindre», vante-t-il, alors que l'équipe affronte l'Argentine en demi-finales mercredi soir.

Billets de train gratuits

Une compagnie ferroviaire régionale offre cette semaine des voyages gratuits aux passagers prénommés «Jude». Une gare du sud-est de Londres a aussi été brièvement rebaptisée «Jude Bellingham Station». En comptant ses deux buts spectaculaires contre la Norvège samedi, Jude Bellingham a marqué six fois dans la Coupe du monde, à égalité avec le capitaine de l'équipe, Harry Kane.

Jessica, gérante d'un salon de bronzage à Stourbridge, explique entendre régulièrement des supporters entonner «Hey Jude» dans les rues de la ville. «Mes enfants connaissent désormais cette chanson. (...) Ils se promènent dans la maison en la chantant», raconte-t-elle. «C'est un modèle pour les habitants du coin. Il montre que si l'on travaille dur, on peut réaliser ses rêves», dit Harpreet Bains, enseignante de 40 ans, devant une autre fresque murale montrant Jude Bellingham, cette fois à Birmingham.

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Le milieu de terrain était visiblement ému samedi soir au stade de Miami après le match contre la Norvège, quand des milliers de supporters ont chanté «Hey Jude»... Parmi eux, se trouvait même l'icône du football David Beckham.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
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