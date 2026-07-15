Qui peut dire avoir vécu en vrai «la Main de Dieu» et «le but du siècle» de Diego Maradona face à l'Angleterre en 1986? Michel Mouquin. Ce Vaudois, passionné de football, présent au Stade Azteca en ce jour historique, raconte à Blick.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Argentine - Angleterre, quart de finale de la Coupe du monde 1986. Un match mythique, historique à bien des égards, marqué par une rivalité footballistique commencée en 1966, par la guerre des Malouines et par les deux buts légendaires du non moins légendaire Diego Armando Maradona: «la Main de Dieu» et «le but du siècle».

Tout fan de football qui se respecte connaît cette rencontre sur le bout des dix doigts et peut décrire en fermant les yeux le doublé iconique du D10S. Mais qui peut se targuer d’y avoir vraiment assisté, d’avoir été parmi les 114’580 spectateurs présents au Stade Azteca ce 22 juin 1986?

Michel Mouquin, Vaudois de 79 ans, était de ceux-là. «Je m’en souviens comme du plus beau souvenir de foot que j’ai», déclare d’emblée celui qui a vécu, depuis le stade, pas moins de cinq finales de Coupe du monde.

Lui non plus n'a pas vu qu'il y avait main

En 1986, il a fait partie des rares Suisses présents pour cet Argentine - Angleterre resté dans la postérité. «On était trois copains. Et on avait croisé Paul Wolfisberg, l’ancien entraîneur de l’équipe de Suisse (ndlr: entre 1981 et 1985), dans un café de Mexico», se souvient-il. Durant ce Mondial 86, Michel Mouquin et ses amis ont vu l’Argentine en quart de finale, en demi-finale et en finale. «Les trois fois au Stade Azteca, un stade absolument magnifique, un temple, comme un théâtre.»

En quart de finale, donc, Michel Mouquin a d’abord assisté à ce qui est resté comme «la Main de Dieu» dans l’histoire du ballon rond. Et s’est fait avoir comme Ali Bennaceur, l’arbitre tunisien controversé de la rencontre. «Depuis où on était, on n’a pas vu qu’il avait marqué de la main», plaide l’ancien notaire d’Echallens.

Avant d’assister au deuxième but de Diego Maradona, quant à lui resté comme «le but du siècle». «On était bouche-bée. Il slalome entre les joueurs et marque ce goal, c’était fantastique», continue-t-il. L’ancien président du FC Echallens reste marqué par ce Maradona «au sommet de sa gloire et de sa forme». «Je l’ai toujours considéré comme le meilleur technicien du monde. Peut-être pas le meilleur joueur, j’ai plus d’admiration pour Messi, qui est plus collectif. Mais j’ai toujours été un fan des artistes du ballon», décrypte-t-il.

Le poteau de Blerim Dzemaili

Des souvenirs de foot, celui qui a vécu 31 matches du Mondial au stade en a à la pelle. Mais celui-ci reste comme le plus marquant. «'La Main de Dieu' fait partie de l’histoire du foot maintenant. J’ai passé à mon petit-fils un gros bouquin que j’ai sur Maradona, pour qu’il apprenne un peu l’histoire», sourit-il au bout du fil.

Sinon, le Vaudois se souvient d’un «très bon Zidane» en France 98 et d’une finale 2010 remplie d’émotions. «On était presque 90’000 quand Mandela est arrivé dans le stade pour la finale en Afrique du Sud. Beaucoup pleuraient, dont moi.»

En 2014, Michel Mouquin était au Brésil pour le quart de finale entre la Suisse et l’Argentine. «C’est un match qui reste. J’étais derrière le but quand on égalise presque à la 120e. Je m’en rappelle comme si c’était hier», soupire-t-il.

Il mise sur l'Angleterre

Il y a quelques heures, le Vaudois était debout pour assister à la courte défaite suisse contre l’Argentine, encore en quart de finale. «J’ai fait une nuit blanche, après avoir regardé Norvège-Angleterre», raconte celui qui suit ce Mondial 2026 d'un oeil affuté.

Pour la demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre, Michel Mouquin a un favori: «Je pense qu’il y aura une revanche anglaise, ils sont meilleurs. Je ne suis pas fan de l’Argentine, je suis fan de Messi et je crois quand même qu’il ne peut pas tout faire tout seul. Il a des moments où il est un peu en retrait, il a quand même 39 ans, a joué deux fois 120 minutes. Et j’ai été impressionné par le match de Bellingham en quart de finale.»

S'il ne vivra pas ce nouveau grand moment de football au stade, soyez certain que Michel Mouquin vibrera devant son poste de télévision. Tout en se rappelant des doux souvenirs d'il y a quarante ans.