Avec 19 buts inscrits au Mondial par ses joueurs, le Real Madrid bat un record historique. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et consorts portent haut les couleurs des Merengues, pourtant moins représentés qu'à leur habitude.

Blick Sport

Avant le début du Mondial 2026, le Real Madrid ne faisait pas le fier: aucun joueur dans la liste espagnole (Carvajal, Huijsen...) , plusieurs stars blessées et non-sélectionnées avec leur pays respectif (Alexander-Arnold, Camavinga, Militão...). La Coupe du monde 2026 ne s'annonçait donc pas des plus réjouissantes pour les fans des Merengues.

Mais finalement, le Real Madrid brille sur la plus grande scène internationale. Les joueurs du club de la capitale espagnole ont déjà inscrit 19 buts dans ce Mondial 2026. Quatre hommes se sont chargés d'inscrire ces réussites: Kylian Mbappé (8), Jude Bellingham (6), Vinícius Jr (4) et Arda Güler (1). À noter que les deux premiers nommés sont encore en course pour le titre final, et donc qu'il leur reste encore deux parties à jouer (finale et/ou petite finale).

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Un nouveau record, après les 18 buts des joueurs du Budapest Homved de 1954, du Bayern Munich de 2014 et du PSG de 2022. À noter que le PSG de 2026 occupe la deuxième place du classement cette année, avec 14 pions marqués par neuf joueurs différents.