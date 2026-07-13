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Un record de buts inscrits
Les joueurs du Real Madrid brillent au Mondial

Avec 19 buts inscrits au Mondial par ses joueurs, le Real Madrid bat un record historique. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et consorts portent haut les couleurs des Merengues, pourtant moins représentés qu'à leur habitude.
Publié: 21:30 heures
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Les Merengues Kylian Mbappé et Jude Bellingham brillent à la Coupe du monde 2026.
Photo: IMAGO/Shutterstock
Blick Sport

Avant le début du Mondial 2026, le Real Madrid ne faisait pas le fier: aucun joueur dans la liste espagnole (Carvajal, Huijsen...) , plusieurs stars blessées et non-sélectionnées avec leur pays respectif (Alexander-Arnold, Camavinga, Militão...). La Coupe du monde 2026 ne s'annonçait donc pas des plus réjouissantes pour les fans des Merengues.

Mais finalement, le Real Madrid brille sur la plus grande scène internationale. Les joueurs du club de la capitale espagnole ont déjà inscrit 19 buts dans ce Mondial 2026. Quatre hommes se sont chargés d'inscrire ces réussites: Kylian Mbappé (8), Jude Bellingham (6), Vinícius Jr (4) et Arda Güler (1). À noter que les deux premiers nommés sont encore en course pour le titre final, et donc qu'il leur reste encore deux parties à jouer (finale et/ou petite finale).

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Un nouveau record, après les 18 buts des joueurs du Budapest Homved de 1954, du Bayern Munich de 2014 et du PSG de 2022. À noter que le PSG de 2026 occupe la deuxième place du classement cette année, avec 14 pions marqués par neuf joueurs différents.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Turquie
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Brésil
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Angleterre
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France
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