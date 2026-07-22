Sur les réseaux sociaux, une journaliste espagnole a accusé la FIFA de favoriser l'Argentine tout au long du tournoi. CR7 valide, Rodrigo de Paul enrage.

Gian-Andri Baumgartner

Les théories selon lesquelles l’Argentine et sa star Lionel Messi auraient bénéficié d’un traitement de faveur de la part de la FIFA n'ont pas cessé après la défaite logique de l'Albiceleste en finale du Mondial. Elles circulaient depuis plusieurs matches. et avaient notamment pris de l’ampleur après le huitième de finale contre l’Égypte. Plusieurs décisions arbitrales défavorables aux coéquipiers de Mo Salah avaient alors provoqué la colère des Pharaons et d'autres supporters neutres.

Avant même la finale, la journaliste espagnole Pilar Rodriguez Losantos s’était jointe à ce torrent de critiques. «Je crois que nous ne jouerons pas contre l’Argentine, mais contre toute la FIFA, qui veut offrir le trophée de la Coupe du monde à Messi, comme elle l’a fait il y a quatre ans au Qatar», a lancé la présidente du portail d'information espagnol «Okdiario», dans une émission diffusée sur la chaîne «Antena 3».

«Une des institutions les plus corrompues»

«Okdiario» se présente comme un «espace pour les non-conformistes». Depuis sa création en 2015, le média en ligne a toutefois été accusé à plusieurs reprises de relayer des fake news. Les propos de Pilar Rodriguez Losantos sur l’Argentine ont malgré tout trouvé un large écho. «La FIFA est l'une des institutions les plus corrompues de la planète», déclare notamment Pilar Rodriguez.

Parmi les près de 700’000 comptes Instagram ayant liké la vidéo figure notamment le compte officiel de Cristiano Ronaldo, comme le montre une capture d’écran publiée par le journal allemand «Bild». Contrairement à son grand rival Lionel Messi, la superstar portugaise n’a jamais remporté la Coupe du monde.

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«Plus fier que jamais d’être Argentin»

Champion du monde en 2022 avec l’Argentine, Rodrigo de Paul n’a pas laissé passer ces accusations. Quelques jours après la finale perdue contre l’Espagne, le milieu de terrain argentin a exprimé sa colère face aux théories qui ont entouré le parcours de l’Albiceleste.

«Aujourd’hui, je vois combien de personnes attendaient cette défaite et ont répandu des théories du complot infondées pendant toute la Coupe du monde pour atténuer la douleur de ne pas pouvoir vivre la même chose que tous les Argentins, parce qu’ils trouvent nos sourires agaçants, parce que notre comportement les irrite», a écrit le joueur de l’Inter Miami sur Instagram.

Rodrigo de Paul assure que ces accusations n’ont fait que renforcer son attachement à la sélection. «Cela fera mal pendant longtemps, mais aujourd’hui, je suis plus fier que jamais d’être Argentin.» Des propos qui vont dans le même sens que ceux de Leandro Paredes, qui n'a, finalement, pas reçu de carton rouge après son agression sur Gavi après la finale.

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