Au Mondial 2026, l'Argentine bat tous les records de mauvaise discipline, avec 113 fautes commises et 15 cartons jaunes reçus. Des statistiques qui s'expliquent par un style rugueux, mais aussi par trois prolongations disputées.

Blick Sport

Quiconque a regardé les matches de l'Argentine le sait: l'Albiceleste est une équipe rugueuse, qui commet énormément de petites fautes, pas toujours sifflées. Pourtant, en finale, Lionel Messi et ses coéquipiers ont commis pas moins de 25 fautes. C'est le plus haut total dans un Mondial depuis... déjà l'Argentine, en finale de la Coupe du monde 2022 face à la France. À noter qu'il y a eu, dans les deux cas, une prolongation.

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Au Mondial 2026, l'Argentine finit en tête en terme de nombre de fautes commises (113, devant l'Espagne et ses 101 fautes) et de cartons jaunes reçus (15, devant les 12 de l'Egypte). Cela peut se révéler assez logique, étant donné que l'Argentine a disputé le plus grand nombre de parties (dont trois prolongations), à égalité avec l'Espagne, l'Angleterre et la France.