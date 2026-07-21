Après avoir remporté le Mondial 2026 avec l'Espagne, Rodri rejoint un cercle très fermé. Avec l'Euro, la Champions League et un Ballon d'Or à son palmarès, il égale trois légendes européennes.

Avec la victoire de l'Espagne au Mondial, Rodri a fini le jeu

Avec la victoire de l'Espagne au Mondial, Rodri a fini le jeu

Blick Sport

La Coupe du monde 2026 avec l'Espagne. L'Euro 2024, toujours avec l'Espagne. La Champions League 2023 avec Manchester City. Et le Ballon d'Or 2024, trophée individuel ultime. Voilà la liste des quatre titres «principaux» remportés par Rodri ces dernières années. La victoire de l'Espagne au dernier Mondial fait entrer le milieu de terrain dans une catégorie très fermée.

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Seuls Gerd Müller, Franz Beckenbauer et Zinédine Zidane peuvent se targuer d'avoir également remporté ces quatre récompenses. Évidemment, il faut être Européen pour faire partie de cette liste, étant donné que l'Euro est compté. Mais tout de même, Rodri s'élève encore un peu plus dans la hiérarchie des joueurs qui comptent dans l'histoire du football.

Le milieu de terrain de la Roja vient d'être élu meilleur joueur du tournoi et est fortement lié au Real Madrid dans les rumeurs du mercato estival. De quoi enrichir encore un peu plus ce palmarès déjà exceptionnel?