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L'Espagnol a tout gagné
Avec la victoire de l'Espagne au Mondial, Rodri a fini le jeu

Après avoir remporté le Mondial 2026 avec l'Espagne, Rodri rejoint un cercle très fermé. Avec l'Euro, la Champions League et un Ballon d'Or à son palmarès, il égale trois légendes européennes.
Publié: il y a 49 minutes
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Rodri soulève la Coupe du monde 2026 avec la Roja.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

La Coupe du monde 2026 avec l'Espagne. L'Euro 2024, toujours avec l'Espagne. La Champions League 2023 avec Manchester City. Et le Ballon d'Or 2024, trophée individuel ultime. Voilà la liste des quatre titres «principaux» remportés par Rodri ces dernières années. La victoire de l'Espagne au dernier Mondial fait entrer le milieu de terrain dans une catégorie très fermée.

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Seuls Gerd Müller, Franz Beckenbauer et Zinédine Zidane peuvent se targuer d'avoir également remporté ces quatre récompenses. Évidemment, il faut être Européen pour faire partie de cette liste, étant donné que l'Euro est compté. Mais tout de même, Rodri s'élève encore un peu plus dans la hiérarchie des joueurs qui comptent dans l'histoire du football.

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Le milieu de terrain de la Roja vient d'être élu meilleur joueur du tournoi et est fortement lié au Real Madrid dans les rumeurs du mercato estival. De quoi enrichir encore un peu plus ce palmarès déjà exceptionnel?

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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