L'Espagne a été sacrée championne du monde de football au terme d'un tournoi d'exception. Les Espagnols ont établi plusieurs records au cours de leur parcours victorieux.

Carlo Steiner

C'est tout naturellement Sergio Ramos qui a porté le trophée de la Coupe du monde sur la pelouse après la finale disputée dans le New Jersey. Figure emblématique de la génération dorée sacrée entre 2008 et 2012 (deux titres européens et un titre mondial), il a symboliquement transmis le trophée à la nouvelle génération espagnole.

Même s’il lui manque encore un nouveau sacre européen pour égaler le triplé de Ramos et de ses anciens coéquipiers, une question se pose déjà: Rodri, Lamine Yamal et leurs partenaires forment-ils la meilleure «Furia Roja» de l’histoire? Plusieurs éléments plaident en leur faveur. Cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord a en effet été celle de tous les records pour l’Espagne.

Une série d'invincibilité historique

Grâce à son succès contre l’Argentine en finale, l’Espagne porte désormais à 38 sa série de matches consécutifs sans défaite, un record pour une sélection nationale. Son dernier revers remonte au 22 mars 2024, lors d’un match amical face à la Colombie. Sa dernière défaite en compétition officielle date, elle, du 28 mars 2023, contre l’Écosse en qualifications pour l’Euro. La défaite aux tirs au but contre le Portugal en finale de la Ligue des nations étant comptabilisée comme un match nul, le précédent record de l’Italie (37 matches entre 2018 et 2021) est officiellement tombé.

Avec Fabian Ruiz, l’Espagne possède également un véritable porte-bonheur. Le milieu du PSG a fêté sa 50e sélection en finale... sans avoir connu la moindre défaite sous le maillot espagnol (hors tirs au but).

Une défense de fer

L’équipe de Luis de la Fuente (65 ans) a également établi un nouveau record défensif en n’encaissant qu’un seul but en huit matches. La France en 1998, l’Italie en 2006 et l’Espagne en 2010 avaient remporté le titre avec deux buts encaissés, mais en seulement sept rencontres. Les statistiques avancées confirment cette domination. Les «expected goals» indiquent que la Roja aurait dû encaisser 2,3 buts durant le tournoi, soit seulement 0,29 par match.

Élu meilleur gardien de la compétition, Unai Simón détient désormais le record du plus grand nombre de clean sheets lors d'une même Coupe du monde, avec sept. Sa prestation en finale a particulièrement marqué les esprits. L’Argentine n’a tenté son premier tir qu’à la 117e minute. Jamais auparavant une équipe n’avait attendu aussi longtemps avant de frapper au but lors d’un match de Coupe du monde.

Lamine Yamal toujours plus précoce

Il y a deux ans, Lamine Yamal était devenu le plus jeune champion d’Europe de l’histoire, au lendemain de son 17e anniversaire. Six jours après avoir fêté ses 19 ans, il ajoute désormais un titre mondial à son palmarès. Jamais un joueur aussi jeune n’avait remporté à la fois l’Euro et la Coupe du monde. Seuls trois joueurs étaient encore plus jeunes lors de leur premier titre mondial: Pelé en 1958 (17 ans et 249 jours), Ronaldo en 1994 (17 ans et 298 jours) et Giuseppe Bergomi en 1982 (18 ans et 174 jours). Anecdote amusante: le Brésilien Coutinho (†2019) avait exactement le même âge que Lamine Yamal, au jour près, lorsqu’il est devenu champion du monde en 1962.

Le triplé unique de Baena

Alex Baena, joueur de l’Atlético de Madrid, s’est imposé comme titulaire au fil du tournoi. Son rôle dans ce titre mondial a été bien plus important que lors du sacre européen, où il n’avait disputé que 25 minutes. Le milieu espagnol faisait également partie de l’équipe olympique sacrée à Paris en 2024 après une victoire en finale contre la France. Il devient ainsi le premier joueur de l’histoire à réunir les titres de champion d’Europe, champion olympique et champion du monde. À ses côtés, Pau Cubarsí, Eric Garcia et Marc Pubill, eux aussi champions olympiques, faisaient partie de cette équipe. Il ne leur manque désormais plus qu’un titre européen avec cette génération.

Plus largement, la jeunesse constitue l’une des grandes forces de cette Espagne. Avec une moyenne d’âge de 26,4 ans, la Roja présentait le septième effectif le plus jeune des 48 équipes engagées. Un constat qui laisse présager encore de longues années de domination potentielle.